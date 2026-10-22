Napoli-Roma a rischio per la protesta degli autotrasportatori, la Prefettura in allerta, scene da far west in città

Allarme ordine pubblico per il big-match del Maradona di sabato tra il blocco dei trasporti, il presidio delle manifestazioni e l'afflusso di oltre 45mila persone previsto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Supermercati presi d’assalto da giorni e con gli scaffali già desolatamente vuoti, file chilometriche ai pochi distributori di benzina aperti con scene da far west per fare carburante a costi raddoppiati, gente esasperata per strada con i mezzi pubblici che rischiano il collasso, ospedali in difficoltà: sono scene da panico quelle che si stanno verificando nel Sud Italia e in particolare a Napoli dove la situazione sta diventando insostenibile per le proteste degli autotrasportatori contro il caro-vita che ora ora rischiano di mettere a repentaglio anche il regolare svolgimento di Napoli-Roma, big match di sabato previsto per le 18 al Maradona, come osserva Sportmediaset.

Anche la Polizia senza benzina

Sono giornate frenetiche in attesa e nella speranza che si sblocchi qualcosa e che la protesta possa rientrare: perfino le volanti della Polizia starebbero iniziando a rimanere a secco di carburante, una circostanza che rischia di compromettere la presenza degli agenti e la tutela della sicurezza cittadina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La manifestazione di sabato

In questo scenario – e alla luce di una manifestazione promossa dagli autotrasportatori per sabato alle 15 in una giornata di mobilitazione generale contro l’aumento del costo della vita che vedrà scendere in piazza anche numerosi studenti e agricoltori, si inserisce la partitissima tra gli azzuri di Allegri e la Roma di Gasperini, entrambe reduci da importanti successi in Champions League.

E’ vero che la trasferta a Napoli è vietata ai residenti nella regione Lazio ma si prevede una consistente presenza di sostenitori giallorossi provenienti dai vari club tifosi presenti in Campania e nel resto d’Italia oltre ai fan partenopei: si stimano almeno 45mila spettatori per una gara storicamente “calda” con tutte le conseguenze del caso per l’ordine pubblico

Napoli-Roma a rischio

Il mix tra il blocco dei trasporti, il presidio delle manifestazioni e le difficoltà operative delle forze dell’ordine a causa dell’assenza di carburante potrebbe mettere a forte rischio lo svolgimento della gara, la Prefettura di Napoli segue con massima attenzione l’evoluzione della vicenda.