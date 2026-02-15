Napoli, Conte spiazza: l’indizio sul futuro, Alisson Santos e la bordata a Lang, la retromarcia sugli infortuni

Il nuovo acquisto Alisson Santos subito decisivo col gol 2-2 realizzato alla Roma. Allarme Rrahmani: nuovo stop in vista? La posizione dell'allenatore

Napoli scopre Alisson Santos. Il colpo a sorpresa del mercato a saldo zero di gennaio evita il ko nello scontro diretto Champions con la Roma, una sconfitta che avrebbe potuto comportare pesanti ripercussioni sul cammino dei campioni d’Italia, già fuori dall’Europa e dalla Coppa Italia. Nel post partita Antonio Conte sorprende: svela un indizio sul suo futuro e spiazza quando il discorso scivola sull’ormai cronica emergenza infortuni.

Conte e l’indizio sul futuro: sarà ancora a Napoli?

Conte è legato al Napoli da un contratto fino al 2027, ma l’intenzione del presidente De Laurentiis è quella di provare a convincere l’ex ct della Nazionale a rinnovare (chi rischia grosso, a quanto pare, sarebbe il ds Manna). Il patron punta a scongiurare lo scenario della scorsa estate, quando sugli scatenati festeggiamenti per il quarto scudetto aleggiava il dubbio del possibile addio dell’allenatore, su cui era tornata forte la Juventus.

No, Antonio non è uscito allo scoperto sul futuro, ma a Dazn ha svelato un indizio assolutamente da non trascurare: “Ai ragazzi dico che abbiamo 13 partite per costruirci la prossima stagione e capire in quale competizione europea giocheremo”. Insomma, si pensa già al domani, insieme.

Scoperta Alisson Santos: la bordata a Lang

Giovane e Alisson Santos per Lucca e Lang: il mercato di riparazione del Napoli è stato pesantemente condizionato dall’insuperabile paletto del saldo zero (nonostante i tentativi di ADL), mentre altre dirette concorrenti per la Champions – come proprio la Roma con i vari Malen, Zaragoza e Robinio Vaz – hanno potuto rinforzarsi.

Proprio i due nuovi acquisti azzurri, accolti con scetticismo da una piazza che sperava in nomi più altisonanti, hanno fissato il risultato sul 2-2: l’ex Verona nelle vesti di assistman, il brasiliano ex Sporting che tanto ricorda Neres segnando il suo primo gol in Serie A. “Sono con noi da neanche due settimane: hanno bisogno di capire i meccanismi, le nostre situazioni. Alisson è più bravo nell’uno contro uno, Giovane è più punta ma lo utilizziamo da trequartista”. Ed ecco la bordata a Lang (e anche a Lucca?), spedito al Galatasaray dopo solo pochi mesi: “Sono due bravi ragazzi, hanno voglia e umiltà. Si sono messi a disposizione senza spocchia, senza presunzione”.

La retromarcia sugli infortuni

Nelle ultime settimane l’allenatore pugliese ha più volte sottolineato quanto gli infortuni abbiano influito sulla stagione dei partenopei. Contro la Roma anche McTominay – già assente in Coppa Italia – è stato costretto ad alzare bandiera bianca ed è nuovamente scattato l’allarme per Rrahmani.

Questa volta, però, le parole di Conte sorprendono: “Come sta Rrahmani? Non lo so, ma uno in più o uno in meno non è un problema: troveremo una soluzione come abbiamo sempre fatto”. E aggiunge: “Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Se ci sarà, saremo contenti”.