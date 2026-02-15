Napoli-Roma: le formazioni ufficiali. Politano, Soulé, Dybala: le scelte di Conte e Gasperini

Dopo Inter-Juventus, la 25esima giornata di Serie A regala un altro derby, quello del Sole tra Napoli e Roma. Occhi puntati sul Maradona, dove va in scena il big match tra due squadre in corso per un posto in Champions League. Conte contro Gasperini, strateghi a confronto: le formazioni ufficiali.
- Napoli-Roma, big match al Maradona
- Out McTominay: le scelte di Conte
- Dybala, Soulé: come giocherà Gasperini
Napoli-Roma, big match al Maradona
Sono 49 i punti in classifica totalizzati dai campioni d’Italia del Napoli. Ne contano 3 in meno i giallorossi, che hanno la possibilità di scalzare la Juventus al quarto e acciuffare gli avversari in caso di blitz a Fuorigrotta.
Nonostante l’ormai cronica emergenza infortuni, gli azzurri si presentatano all’appuntamento contro la Roma dopo i due ultimi successi di fila ai danni di Fiorentina e Genoa, anche se martedì è arrivata la beffa in Coppa Italia con la sconfitta ai rigori subita dal Como. Gasperini ha riscattato il ko di Udine con la vittoria per 2-0 col Cagliari propiziata dalla doppietta di un super Malen.
Out McTominay: le scelte di Conte
Piove sul bagnato, in casa Napoli. Niente da fare per McTominay: lo scozzese ha provato fino all’ultimo a esserci, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Tra i pali si ripropone il ballottaggio tra Milinkovic-Savic e Meret: a essere favorito è il serbo ex Torino.
Manca lo squalificato Juan Jesus: si va verso un terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mediana Lobotka ed Elmas, mentre sulle corsie laterali partiranno dall’inizio Gutierrez, confermato sulla destra, e il grande ex Spinazzola. Il rientrante Politano e il gioiello Vergara avranno il compito di rifornire Hojlund.
Dybala, Soulé: come giocherà Gasperini
Anche nella Roma si registrano defezioni importanti. Dybala non ce la fa, Soulé non è al meglio, ma quest’ultimo dovrò giocoforza stringere i denti ed essere dell’incontro.
Anche Gasp col 3-4-2-1: davanti a Svilar sarà impiegata la batteria formata da Mancini, Ndicka e Ghilardi. In mezzo al campo è testa a testa tra Pisilli ed El Aynaoui per giocare la fianco di Cristante. Celik e Wesley a spingere sulle fasce. Soulé più di Zaragoza con Pellegrini alle spalle del terminale offensivo Malen.
Napoli-Roma: formazioni ufficiali non ancora disponibili
Le probabili formazioni
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini