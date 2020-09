Napoli-Roma, il dialogo si sblocca: Juventus alla finestra

Il calciomercato, si sa, è un gioco d’incastri. Nella fattispecie della sessione iniziata lo scorso 1° settembre ne sa qualcosa la Juventus, che per risolvere il vuoto alla voce centravanti, destinato ad aprirsi quando il divorzio da Gonzalo Higuain, già anticipato da Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione, sarà ufficiale.

I nomi in lizza sono quelli noti: Edin Dzeko, Luis Suarez e Edinson Cavani, in rigoroso ordine di preferenza. La permanenza di Leo Messi a Barcellona può complicare la pista legata al ‘Pistolero’, molto gradito a Pirlo, ma forse meno a Cristiano Ronaldo, che preferirebbe poter convivere in attacco con un giocatore più dedito al lavoro per la squadra.

Come Dzeko o come Arkadiusz Milik, che della Juve era un obiettivo ai tempi dell’era Sarri, ma che ora è finito nel mirino della Roma proprio come potenziale erede di Dzeko qualora il bosniaco approdasse alla Juve.

Eccolo il gioco di incastri, che potrebbe sbloccarsi presto visto che il gelo tra Napoli e Roma pare destinato a sbloccarsi presto. I due club stanno parlando da tempo per una complessa operazione che coinvolgerebbe anche Cengiz Under e forse il giovane talento di scuola giallorossa Alessio Riccardi.

Ebbene, dopo giorni di stallo, secondo quanto riporta il Correre dello Sport, Napoli e Roma sono tornate a parlarsi, allargando il raggio della potenziale trattativa ad altri nomi, quelli di Alex Meret e Nemanja Maksimovic. Il portiere ex Spal e Udinese farebbe molto comodo alla Roma, alla caccia di un estremo difensore visto il deludente rendimento di Pau Lopez, che resta però a contratto così come Robin Olsen.

De Laurentiis non vuole però perdere il controllo del cartellino del portiere, mentre Maksimovic può partire solo quando la cessione di Koulibaly sarà realtà. Il senegalese è nel mirino di Manchester City e Paris Saint-Germain, ma i tempi per la cessione, che sembra comunque sicura, non sono ancora maturi.

I due nomi in questione potrebbero però essere quelli giusti per sbloccare il dialogo tra Napoli e Roma: una maxi operazione con Meret o Maksimovic oltre a Under e Milik potrebbe fare anche il gioco della Juventus e far partire il domino degli attaccanti…

OMNISPORT | 05-09-2020 13:07