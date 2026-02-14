Napoli, l’infortunio di McTominay ultimo capo di accusa per Conte: il silenzio del tecnico è un campanello d’allarme

Il centrocampista scozzese non sarà della sfida con la Roma, al suo posto a centrocampo la coppia Elmas-Lobotka: ma il clima intorno ad Antonio Conte si fa sempre più rovente

Ennesimo infortunio in casa Napoli e alla vigilia della sfida con la Roma che può essere un passaggio chiave per la lotta Champions League, è uno di quelli che fanno male. Gli azzurri dovranno fare a meno infatti di Scott McTominay, con lo scozzese che era uscito malconcio dalla sfida con il Genoa e che dopo aver provato un recupero lampo, alla fine è costretto a saltare il match con la formazione giallorossa.

McTominay fermo: chi lo sostituirà

L’ultima tegola è di quelle pesantissime per il Napoli è il ko di Scott McTominay. Dopo essere stato tenuto a riposo per la sfida contro il Como in Coppa Italia (con gli azzurri eliminati ai calci di rigore), si sperava in un recupero all’ultimo minuto per il centrocampista scozzese che è diventato un elemento chiave per la squadra di Antonio Conte. La sua uscita dal campo nel match contro il Genoa aveva messo in grande difficoltà la formazione partenopea capace di passare a Marassi soltanto nei minuti di recupero e grazie a un rigore molto contestato. Contro la Roma, Conte dovrà fare a meno di lui, con il tecnico che dovrà ridisegnare per l’ennesima volta la sua formazione puntando su Elmas in mediana accanto a Lobotka.

Le accuse a Conte

Una stagione flagellata dagli infortuni, il Napoli continua a fare i conti con una serie infinita di problemi fisici che sin dall’estate non hanno mai permesso ad Antonio Conte di schierare la sua formazione ideale. E se la sfortuna ha sicuramente giocato un ruolo chiave in questa situazione, non si possono lasciare fuori dalle analisi anche altri elementi, a partire dall’utilizzo che fa Conte dei suoi giocatori chiave. Da tempo tra i tifosi del Napoli c’è sempre maggior frustrazione per la gestione del tecnico salentino. L’ex allenatore di Inter e Juventus ha sempre avuto un approccio basato su un gruppo molto forte ma questa scelta sembra essere stata decisamente controproducente in questa stagione. Nel caso dello scozzese i numeri racconto una realtà evidente visto che il centrocampista ha giocato 33 gare di fila senza contare quelle con la maglia della nazionale.

Il silenzio di Antonio

Le prime voci di un possibile addio di Antonio Conte a fine stagione già sono cominciata a circolare con insistenza. E’ stata una stagione complicata per il Napoli fino a questo momento con la vittoria della Supercoppa italiana che non può bastare a cambiare la parabola. La Champions League è stata un vero e proprio disastro e in campionato la distanza dall’Inter è andata dilatandosi nel corso delle giornate fino a sembrare ormai impossibile una rimonta per rientrare nella corsa scudetto. La gara con la Roma potrebbe diventare un crocevia fondamentale anche per la rincorsa Champions e a far suonare nuovi campanelli d’allarme si è aggiunto anche il silenzio del tecnico. Da novembre infatti Conte ha deciso di non presenziare alle conferenze prima delle gare di campionato, una scelta che lancia trasparire un certo nervosismo da parte dell’allenatore.