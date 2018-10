Napoli-Roma, le probabili formazioni

Il match clou della decima giornata di serie A è senza dubbio la sfida che metterà di fronte il Napoli e la Roma domenica sera allo stadio San Paolo. Entrambe le squadre sono reduci dai match di Champions League, con la vittoria sfiorata dal Napoli in casa del Paris Saint Germain (il 2-2 a opera di Di Maria è arrivato in pieno recupero) e il netto 3-0 rifilato dalla Roma al Cska Mosca.

Gara particolare per il tecnico dei campani, Carlo Ancelotti, che è stato a lungo centrocampista della formazione giallorossa e che pareva volere tornare in Italia soltanto per sedersi sulla panchina della ‘Lupa’. Invece si è fatto convincere da De Laurentiis e sta lavorando con la consueta capacità con il gruppo partenopeo. Ultima in A: Napoli-Roma 2-4 del 3 marzo scorso. In gol Insigne (6'), Under (7'), Dzeko (26' e 73'), Perotti (79') e Mertens (92').

Probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Meret, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Diawara, Rog, Fabian, Mertens. Allenatore: Ancelotti

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Fazio, Zaniolo, Cristante, Under, Kluivert, Coric, Karsdordp, Schick, Luca Pellegrini. Allenatore: Di Francesco

