Napoli-Roma, le probabili formazioni

Domenica in programma, al San Paolo, Napoli-Roma. In 71 precedenti in casa degli azzurri, 31 vittorie per i partenopei, 21 pareggi e 19 vittorie giallorosse. L'ultimo successo del Napoli è datato novembre 2014: 2-0. Lo scorso anno, brillante successo della Roma (4-2).

Ancelotti dovrebbe dare una maglia da titolare a Milik (con Mertens, titolare a Parigi, inizialmente in panchina). Insigne, uscito anzitempo nella sfida con il PSG, dovrebbe essere regolarmente in campo. Di Francesco ripropone Kolarov e De Rossi. In avanti, ovviamente, spazio a Dzeko, decisivo con il CSKA con una doppietta d'autore.

Dirige l'arbitro Massa di Imperia.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): 27 Karnezis; 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik. All. Ancelotti

OMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 16 De Rossi; 17 Under, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco

SPORTAL.IT | 26-10-2018 09:30