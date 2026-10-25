Napoli-Roma, moviola: c’era mani di Gollini fuori area, il braccio sul gol, le urla di Allegri all'arbitro

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo al Maradona nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova sufficiente del comasco Colombo a Fuorigrotta, interventi puntuali, 4 ammoniti, due interventi del Var (in silent check), vediamo cosa è successo al Maradona nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A.

Napoli-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo dopo soli 4′, è per Rafa Marin per un fallo su Wesley, il difensore poi si accende in uno scontro verbale con Hemoso. Regolare al 28′ il gol di Anguissa con una splendida rovesciata che spiazza Gollini. Al 30′ ammonito Cristante per un intervento ruvido su Anguissa.

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Il mani di Gollini fuori area

Al 34’ uscita spericolata di Gollini fuori area per fermare De Bruyne lanciato a rete, il portiere tocca anche con la mano ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 45’ ammonito Rench che impedisce la ripartenza di Lang. Al 48’ McTominay su cross di Politano di testa conclude a rete, la palla supera la linea di poco ma per sicurezza lo scozzese ribadisce in porta con un ulteriore tocco.

L’esultanza di Rafa Marin

Al 53’ diagonale perfetta di Rafa Marin che salva un’azione pericolosissima in area azzurra: lo spagnolo esulta come per un gol. Al 61’ ammonito Balerdi che ferma Hojlund con le cattive. Al 69’ la riapre Soulè con un mancino a giro nell’angolino e al 74’ è regolare la posizione di Balerdi (come quella di Castro che sfiora anche di mani) che pareggia. Per il Var è tutto ok. Valido all’83’ il gol di McTominay. Giallo per proteste all’86’ per De Roon. All’89’ ancora gol di Balerdi che di testa supera Anguissa e mette dentro, Beukema cade ma non c’è contatto. Check del Var, tutto regolare. Viene espulso Allegri che prima di buttar via la giacca chiede animatamente all’arbitro: “Ma cos’ho detto? Cos’ho detto? Nooo, nooo”. Dopo 5′ di recupero finisce 3-3.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn, Luca Marelli, che parte dal giallo in avvio: “Corretta l’interpretazione di Colombo anche se erano passati pochi minuti, imprudenza di Rafa Marin, giusta l’ammonizione”. Poi sull’ammonizione di Cristante spiega: “Penso che sia stato ammonito più per gli interventi duri reiterati che per il fallo in sé su Anguissa che non era da Spa. Sull’uscita fuori area di Gollini arriva il chiarimento dell’ex fischietto comasco: “Il braccio era di fronte al corpo, non c’è aumento del volume corporeo, il tocco di mani c’è ma non è punibile”. Poi il parere sul pari giallorosso: “Sul gol del 2-2 hanno controllato al Var un eventuale tocco di braccio di Castro che non c’era. Sul gol del 3-3 leggerissimo il contatto giusto non fischiare”.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo di Como, la scelta del designatore per Napoli-Roma, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco sta tornando ai suoi livelli, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad nella passata stagione. Ultima uscita in A in Roma-Atalanta.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 66 Vittorie Roma ; 59 Pareggi ; 55 Vittorie Napoli.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e M.Rossi con Sacchi IV uomo, Aureliano al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Rafa Marin, Cristante, Rench, Balerdi, De Roon. Espulso Allegri.