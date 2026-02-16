Napoli-Roma, moviola: che sviste contro gli azzurri, i dubbi sul primo gol

La prova dell’arbitro Colombo al Maradona nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X dagli esperti Graziano Cesari e Luca Marelli, 2 gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Anche i più bravi qualche errore lo commettono: Andrea Colombo, salvo qualche eccezione, è tra i pochi arbitri a salvarsi in stagione finora ma il fischietto comasco qualche svista l’ha presa ieri al Maradona in Napoli-Roma.

Clicca qui per gli highligts

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ timide proteste del Napoli per un potenziale calcio di rigore, ma l’arbitro Colombo lascia correre. Gol della Roma al 7′ con Malen, c’è qualche dubbio ma il check del VAR sulla posizione di partenza dell’attaccante olandese e di Zaragoza autore dell’assist conferma: è tutto buono.

L’errore dell’arbitro

Polemiche al 10′: Hojlund e Ndicka vanno a duello, l’azzurro chiede il fallo dopo una trattenuta, per l’arbitro è tutto regolare ma l’episodio è al limite. Poteva starci anche il rosso per intervento da ultimo uiomo ma fischiare e ammonire sarebbe stato il minimo.

Che svista su Wesley e Gutierrez

Al 20′ Wesley va a contatto con Gutierrez che copre la palla e la lascia scorrere fuori dal campo per guadagnare la rimessa laterale. La reazione del giocatore della Roma è un calcione su Gutierrez che resta a terra dolorante e l’invito a rialzarsi. Per arbitro e VAR è tutto regolare.

Giusto il rigore per la Roma

Al 26′ il primo ammonito: è Mancini per una trattenuta ai danni di Vergara. Al 68′ Wesley scappa via a Rrahmani che incrocia la corsa dell’esterno brasiliano in area e lo manda giù. Per l’arbitro è rigore e ammonizione. Gasperini si arrabbia perchè voleva l’espulsione. Napoli-Roma finisce 2-2.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Graziano Cesari. L’esperto di Mediaset su Canale 5, a Pressing, parte da un errore di Colombo: “C’è un abbraccio non amichevole di Ndicka su Hojlund, l’arbitro sbaglia a non fischiare, perché si vede che il difensore con tutte e due le braccia prende il giocatore del Napoli. Giusto invece il rigore sulla Roma, Wesley mette scompiglio arriva Rrahmani che lo abbatte. Comunque questo arbitro mi ipiace e piace anche alla Fifa”.

La moviola di Marelli

A Dazn lapidario Marelli sul penalty per i giallorossi: “Fallo da negligenza, c’è l’aggancio sulla caviglia sinistra di Wesley. Corretta l’ammonizione di Rrahmani”,

Chi è l’arbitro Colombo di Como

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Napoli-Roma, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in Fiorentina-Torino ma come se l’è cavata al Maradona?

I precedenti di Colombo con Napoli e Roma

Colombo aveva arbitrato il Napoli in nove occasioni l’ultima lo scorso 22 dicembre, quando gli azzurri superarono 2-0 il Bologna nella finale di Supercoppa Italiana. n generale, il bilancio dei campioni d’Italia con il fischietto di Como parla di sei vittorie e tre sconfitte. Prima volta quest’anno con la squadra di Conte mentre aveva diretto la Roma già in due occasioni nel corso di questo campionato: nel sesto turno, nella sfida giocata a Firenze con la Fiorentina, e, più recentemente, lo scorso 25 gennaio, quando i giallorossi hanno affrontato il Milan. Il bilancio totale è di quattro vittorie (l’ultima proprio nel match del Franchi) e altrettanti pareggi (proprio nell’ultima sfida contro il Milan).

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli con Marcenaro IV uomo, Abisso al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Mancini e Rrahmani.