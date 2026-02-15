Napoli-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Roma di Serie A 2025-26, 25a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Napoli–Roma è il big match della 25a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 15 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I partenopei sono 3° con 49 punti in 24 gare (15 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 36 gol segnati, 23 subiti), forti di un percorso interno senza ko (8V, 3N). I giallorossi inseguono al 4° posto con 46 punti (15 vittorie, 1 pareggio, 8 sconfitte; 29 gol fatti, 14 incassati), squadra solida e verticale soprattutto in trasferta (7 successi, 5 ko). Una sfida dal peso specifico enorme nella corsa Champions.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Napoli-Roma

A poche ore dal via, il Napoli dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e la linea a tre guidata da Rrahmani, con Beukema e Buongiorno a protezione. Sulle corsie possibile coppia Spinazzola–Miguel Gutiérrez, mentre in mezzo Lobotka e McTominay garantiranno equilibrio. Sulla trequarti, ballottaggio ma Elmas e Vergara restano in pole alle spalle di Hojlund. Attenzione però alle assenze: fuori per infortunio elementi chiave come Di Lorenzo e Anguissa, e squalificato Juan Jesus. La Roma potrebbe rispondere specchiando il sistema: dietro a Svilar blocco a tre con Mancini, Ndicka e Ghilardi; sulle fasce soluzione aggressiva con Çelik e Wesley, in mezzo regia fisica a due con Cristante e il giovane Pisilli. In avanti, qualità tra le linee con Dybala e Pellegrini a supporto di Malen. Restano opzioni a gara in corso, ma la sensazione è che si vada verso blocchi consolidati e densità centrale.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Miguel Gutiérrez; Elmas, Vergara; Hojlund.

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Miguel Gutiérrez; Elmas, Vergara; Hojlund. V:Sport

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. V:Sport

Gli indisponibili di Napoli-Roma

Le scelte di Napoli e Roma sono condizionate da assenze pesanti. Tra i partenopei, out profili di prima fascia che toglierebbero alternative sia in costruzione che sulle corsie; pesa anche una squalifica in difesa. Dall’altra parte, i giallorossi devono rinunciare a esterni e punte utili per cambiare ritmo, con qualche noia muscolare che potrebbe ridurre le rotazioni dalla panchina. Le liste complete, con motivazioni tradotte:

Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Anguissa (infortunio alla coscia), David Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all’inguine). Squalificati: Juan Jesus (squalifica per espulsione).

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla coscia), (infortunio alla caviglia), (infortunio all’inguine). Squalificati: (squalifica per espulsione). Roma – Infortunati: El Shaarawy (risentimento al tendine d’Achille), Hermoso (infortunio al piede), Dovbyk (infortunio alla coscia), Koné (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla caviglia), Vaz (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Napoli arriva con ritmo e continuità, alternando prove di dominio interno a ripartenze efficaci fuori casa. La Roma mostra compattezza e cinismo: pochi gol subiti e capacità di colpire nelle transizioni. Nelle ultime cinque il bilancio è analogo e promette equilibrio.

Napoli x ok ko ok ok Roma ok ok x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 10 punti; anche la Roma ne ha totalizzati 10. Dettaglio risultati:

Napoli

Napoli-Parma 0-0; Napoli-Sassuolo 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1; Genoa-Napoli 2-3.

Roma

Roma-Sassuolo 2-0; Torino-Roma 0-2; Roma-Milan 1-1; Udinese-Roma 1-0; Roma-Cagliari 2-0.

L’arbitro di Napoli-Roma

Direzione affidata a Colombo, assistenti Zingarelli e Bercigli, IV Marcenaro, VAR Abisso, AVAR Aureliano. Nella Serie A 2025-26 Andrea Colombo ha diretto 9 gare, fischiando 257 falli, con 43 ammonizioni, nessuna espulsione e 2 rigori concessi (media 4,7 cartellini a partita). Profilo tendenzialmente lineare nella gestione del metro, attenzione ai duelli aerei e ai contatti in area.

Informazioni interessanti

La sfida tra Napoli e Roma arriva in un momento caldo della stagione, con la zona Champions che si decide sui dettagli: forma recente positiva per entrambe, Maradona fin qui fortino partenopeo e giallorossi più incisivi lontano da casa. I precedenti sorridono ai padroni di casa, ma la squadra capitolina ha alzato l’asticella negli scontri diretti. Spiccano le strisce utili interne del Napoli, l’impatto di alcuni nuovi interpreti offensivi della Roma e un dato curioso: giallorossi senza segni X in trasferta, con tendenza o a colpire o a rischiare. Occhio ai calci piazzati e alla gestione dei rigori: i partenopei ne hanno subiti diversi, mentre i capitolini hanno fin qui mantenuto il “clean record” contro dal dischetto. In panchina, tradizione favorevole per i tecnici nelle sfide incrociate con avversari di rango. Tanti duelli chiave: la fisicità al centro, l’uno contro uno sulle corsie e la qualità tra le linee potrebbero spostare l’inerzia di un match ad alto coefficiente tattico.

Napoli imbattuto in 11 delle ultime 12 contro la Roma in A: strapotere recente con 7 successi e 4 pari.

imbattuto in 11 delle ultime 12 contro la in A: strapotere recente con 7 successi e 4 pari. Al Maradona , i partenopei non perdono con la Roma da sette gare di fila: 4 vittorie e 3 pareggi.

, i partenopei non perdono con la da sette gare di fila: 4 vittorie e 3 pareggi. Il tecnico azzurro è imbattuto da nove incroci in A contro la Roma : tradizione favorevole in panchina.

: tradizione favorevole in panchina. Negli scontri tra le prime cinque, la Roma ha raccolto meno punti: solo uno in cinque gare; il Napoli ne ha messi insieme dieci in sei.

ha raccolto meno punti: solo uno in cinque gare; il ne ha messi insieme dieci in sei. Napoli senza sconfitte in casa da 22 gare di Serie A: striscia d’epoca che ricorda gli anni d’oro.

senza sconfitte in casa da 22 gare di Serie A: striscia d’epoca che ricorda gli anni d’oro. Roma a quota 46 dopo 24: ritmo da grande, come non accadeva dal 2017/18.

a quota 46 dopo 24: ritmo da grande, come non accadeva dal 2017/18. Giallorossi senza pareggi esterni: 7 vittorie e 5 sconfitte, mentalità da “o dentro o fuori”.

Nessuno ha incassato più rigori del Napoli (5), mentre la Roma non ne ha ancora subiti a sfavore.

(5), mentre la non ne ha ancora subiti a sfavore. Hojlund è a -1 dal suo record personale in A (8 gol finora) e contro la Roma ha sempre vinto in campionato.

è a -1 dal suo record personale in A (8 gol finora) e contro la ha sempre vinto in campionato. Con la doppietta più recente, le “doppie” dei giocatori di Gasperini in A salgono a 103: macchina-gol che premia chi vede la porta.

Le statistiche stagionali di Napoli e Roma

Dati alla mano, Napoli e Roma viaggiano su possessi medi quasi identici (57,3% vs 57,7%), con i partenopei più produttivi in zona gol (36 reti) e i giallorossi estremamente solidi dietro (14 subiti). Precisione al tiro simile (Napoli 47,6%, Roma 49,2%), clean sheet: 9 per gli azzurri, 11 per i capitolini. Attenzione ai piazzati e alla qualità dei cross: il Napoli crea molto dalle corsie, la Roma capitalizza con ordine e tempi d’inserimento.

Giocatori: nel Napoli il miglior marcatore è Hojlund (8), con McTominay a 6; top assist Giovane (4). Più ammonizioni per Juan Jesus (6), rossi per Mazzocchi e Juan Jesus (1). Tra i pali, Milinkovic-Savic a quota 7 clean sheet stagionali (9 di squadra). Nella Roma guida i gol Soule (6), miglior assistman Soule (4); più gialli Mancini (8), un rosso per Çelik. Svilar comanda i clean sheet con 11.

Napoli Roma Partite giocate 24 24 Vinte 15 15 Pareggiate 4 1 Perse 5 8 Gol fatti 36 29 Gol subiti 23 14 Possesso palla (%) 57.3 57.7 Tiri totali 231 238 Precisione tiro (%) 47.62 49.16 Clean sheet 9 11 Cartellini gialli 32 46 Cartellini rossi 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Napoli-Roma e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Napoli-Roma? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Roma? L’arbitro è Andrea Colombo, con assistenti Zingarelli e Bercigli; IV Marcenaro, VAR Abisso, AVAR Aureliano.