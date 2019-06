Napoli-Roma, tutto fatto per il maxi scambio

Kostas Manolas è ormai un difensore del Napoli. Dopo giorni di trattative serrate, è arrivato l'accordo tra il club azzurro e la Roma. Nella serata di domenica sono stati superati anche gli ultimi ostacoli: Aurelio De Laurentiis pagherà interamente la clausola di rescissione del centrale greco, prevista nel contratto e pari a 36 milioni di euro, mentre il presidente della Roma James Pallotta investirà 21 milioni di euro per avere Amadou Diawara, in uscita dalla società partenopea.

Manolas firmerà a breve un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus per arrivare fino a 4 milioni. Trovata da tempo anche l'intesa tra i capitolini e Diawara, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Guinea: il giocatore percepirà un ingaggio tra i 2 e i 2,2 milioni a stagione più bonus per un contratto di 5 anni.

I giallorossi vogliono chiudere l'affare entro mezzanotte per registrare la cessione nel bilancio in chiusura 30 giugno, in ottica fair play finanziario. Ma anche se la cessione di Manolas diventasse ufficiale a luglio, potrebbe essere contabilizzata a fine giugno come accadde nel 2017 con Rudiger al Chelsea. Lo riporta Sportmediaset.

"Manolas e James Rodriguez? Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto – aveva detto qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis -. Albiol è andato via, arriverà un difensore? Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo, non possiamo sempre dire di no. Negli ultimi due anni voleva avvicinarsi a casa, ma l'abbiamo convinto a restare, adesso non potevamo. Albiol, ti dico grazie, salutami la tua splendida famiglia, so che per te sono stati anni importanti. Sono contento del tuo ritorno in patria. Abbiamo potuto cedere Albiol perché l'anno scorso abbiamo fatto crescere Chiriches e Maksimovic accanto a Koulibaly, quindi staremmo a posto. Ma se vogliamo fare qualche passo in più possiamo farlo, ci stiamo provando e vediamo in che direzione andare".

SPORTAL.IT | 30-06-2019 21:54