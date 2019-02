Napoli-Salisburgo, ecco le reazioni dei tifosi

“Altra Red Bull dopo il Lipsia. Stavolta beviamoceli”. Il commento ironico postato sul web da un tifoso dopo il sorteggio del Salisburgo come avversario del Napoli negli ottavi di finale di Europa League esprime la fiducia che l’ambiente azzurro ripone nella squadra di Carlo Ancelotti. Tuttavia, l’accoppiamento con gli austriaci non ha entusiasmato i tifosi del Napoli, anzi le reazioni social tendono per lo più alla prudenza. Un segnale anche della crescita del pubblico napoletano che – anche a causa di un paio di delusioni degli ultimi anni – ha imparato a non sottovalutare nessun avversario in Europa. E se qualcuno pensa all’obiettivo grosso – “Unico imperativo: vincere! Vogliamo l’Europa League!!!”, scrive Giovanni – altri ci vanno con i piedi di piombo.

CAUTELA NEI COMMENTI. “Una squadra molto giovane e che ha fame… attenzione! Non da sottovalutare”, scrive del Salisburgo Giuseppe, invitando i colleghi di tifo alla calma. Francesco, invece, spiega che sarà fondamentale la gara d’andata del 7 marzo: “qualificazione da chiudere al San Paolo, lì sono temibili”. Chi meglio conosce il Salisburgo, però, è il gruppo di tifosi del Napoli che risiede in Austria. “Salisburgo da non sottovalutare – scrive su Twitter il profilo dell’SSC Napoli Austria -. Ha vinto tutte e 6 le partite del girone. Unica a punteggio pieno. Il girone aveva sia il Celtic che il Lipsia. Ed ha asfaltato il Brugge. Non è per niente una passeggiata”.

CAMMINO SUPER. Un’osservazione fondata, considerato anche il cammino dello scorso anno in Europa League della formazione austriaca, che eliminò la Lazio ai quarti rimontando il 4-2 dell’Olimpico e imponendosi per 4-1 in casa. E successivamente, il Salisburgo si arrese solo ai supplementari nella semifinale di ritorno persa con il Marsiglia. Un avversario da rispettare, dunque, ma non da temere.

