Napoli, scurdammoce 'o passato: il saluto di Conte ai tifosi cambia per sempre la rivalità con la Juventus

Conte rompe il silenzio sui social e saluta Napoli e i napoletani dopo la conferenza con De Laurentiis che aveva fatto storcere il naso a molti: la reazione della piazza

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Antonio Conte rompe il silenzio e saluta Napoli e i napoletani sui social. Tre scatti, poche parole: tanto basta a scatenare la marea azzurra. Chi l’avrebbe detto: lui, bandiera della Juventus, è oggi il condottiero rimpianto dal popolo anti-bianconero per eccellenza. La nuova era targata Max Allegri, con otto stagioni e cinque scudetti vinti con Madama alle spalle, non è ancora ufficialmente iniziata, ma da ora in poi la rivalità tra le due tifoserie entra in una nuova fase.

Napoli, il saluto di Conte dopo ‘lo show’ con ADL

Bisogna riconoscerlo: il “teatrino” con De Laurentiis nella conferenza post Udinese andata in scena nel ventre del Maradona non è stato affatto un bello spettacolo. Tutt’altro. Tra smorfie, fretta di andar via e accuse, Conte aveva scelto il modo peggiore per congedarsi. Ci avrà pensato, Antonio, e a mente fredda ha capito che il popolo partenopeo meritava un altro tipo di saluto.

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Così si è affidato a Instagram, postando tre scatti del tributo ricevuto nel giorno della sua ultima partita da allenatore azzurro, accompagnati da un breve ma efficace messaggio: “Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente… grazie di cuore Napoli”.

La reazione dei calciatori del Napoli

Se dopo l’annuncio della fine del suo ciclo a Napoli, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, aveva destato rumore il silenzio social di gran parte della rosa, questa volta – a poche ore dalla pubblicazione del post – si registrano già diverse reazioni.

Sono infatti comparsi i like di Hojlund, che ha sempre elogiato l’ex ct della Nazionale, Elmas e Alisson Santos. Non solo: ha messo “mi piace” anche Meret, nonostante abbia perso il posto da titolare a favore di Milinkovic-Savic, e Vergara, che di recente era stato criticato per aver ringraziato proprio tutti su Instagram a eccezione dell’allenatore che lo ha lanciato in Serie A.

I messaggi d’amore dei tifosi azzurri

Conte ha lasciato il segno. Per lo scudetto, per la Supercoppa, per il suo modo di vivere le partite. Perché è uno che dà l’anima, che ci mette tutto se stesso, sempre. E, oggi, Napoli lo ringrazia. E lo rimpiange. Magari Allegri saprà scrivere una nuova pagina vincente della storia del club, ma adesso la fine dell’era Conte fa male, tanto male. Il commento del comico Peppe Iodice fotografa lo stato d’animo i tifosi: “Tonì… Mi sento come quando da ragazzo mi lasciava la fidanzata, con la consapevolezza che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Grazie di cuore, grazie di tutto. Qui è casa tua”.

L’attore Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, si limita a un “grazie di tutto”. Sulla stessa lunghezza d’onda Caterina Balivo, conduttrice Rai e tifosissima del Napoli: “Grazie a te mister, grazie per averci fatto sognare ancora una volta”. E, ancora, Emanuele Calaiò, protagonista del primo Napoli di De Laurentiis, quello della scalata dalla C alla A: “Grazie di tutto a te, mister. Sei entrato intensamente nella storia di questo club”.

Come Conte ha cambiato la rivalità tra Napoli e Juventus

Quando nell’estate 2024 i tifosi del Napoli fecero partire il coro “Chi non salta bianconero è” durante la presentazione della squadra nel ritiro di Dimaro, Conte mise subito le cose in chiaro: “Non chiedetemi cose che non farò. Nel calcio ci vuole rispetto: io sarò sempre educato e rispettoso non solo con la Juve, ma con tutte le squadre. Ma ora sono il primo tifoso del Napoli”. Schietto, diretto, con il rischio concreto di ritrovarsi un’intera tifoseria contro. Del resto, il suo ingaggio era stato divisivo fin dall’inizio, tra chi guardava alla sua bacheca e chi storceva il naso per il suo passato bianconero, prima da calciatore e poi da allenatore.

Conte è arrivato a Napoli da simbolo della Juventus e se ne va, oggi, da uomo che ha finito per sentirsi parte della città. Non a caso, il quotidiano Il Mattino non esclude l’ipotesi che possa restare a vivere nel capoluogo campano. Ma soprattutto ha contribuito a riscrivere, almeno in parte, il significato di una rivalità storica. Tra i tanti commenti al suo ultimo post, ce n’è uno che forse più di tutti racchiude questo cambiamento. Lo firma “Neapolis”: “Mi hai insegnato che si possono amare persone che in passato si sono odiate (sempre sportivamente). Grazie mister”. Alla fine Conte lascia una lezione che va oltre il calcio: le maglie dividono, ma i legami che nascono vanno spesso oltre ogni bandiera.