Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Mertens c'è

Qualificato ai sedicesimi di Europa League, per il Napoli di Gattuso è tempo di rituffarsi sul campionato per provare a fare la storia. Primo obiettivo, la qualificazione in Champions, poi chissà. Allo Stadio Diego Armando Maradona, ovviamente a porte chiuse, c’è la Sampdoria di Ranieri.

Gattuso sceglie Mertens come prima punta, supportato da Insigne, Zielinski e Politano. Fuori Lozano. Demme e Fabian Ruiz giocano titolari come interni, mentre in difesa ci sono Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly eGhoulam davanti a Meret.

Nella Sampdoria Verre in attacco con Quagliarella, con Jankto e Candreva esterni di centrocampo. Interni Thorsby ed Ekdal, Audero come sempre tra i pali. Difesa composta da Ferrari ed Augello sulle fasce, i centrali sono Yoshida e Colley. Panchina per Ramirez.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sampdoria:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella.

OMNISPORT | 13-12-2020 15:07