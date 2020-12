Napoli-Sampdoria, parla Fabio Quagliarella

Per Napoli, la scomparsa di Maradona è stata un colpo durissimo. Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria prossimo avversario del Napoli, parla alla vigilia della sfida, soffermandosi ancora sul mito del Pide de Oro: “Per noi napoletani d’Italia e del mondo è tutto. Era un buono, che ti aiutava sempre in campo e fuori. Lascia un vuoto enorme non solo in chi amava il calcio. Di fronte a uno come lui io che gioco a calcio sono un dilettante”.

Un’emozione particolare sarà esordire nel nuovo stadio intitolato a Diego: “Giocare nello Stadio Maradona con la fascia di capitano al braccio significa tantissimo. Sarà un privilegio e una grande fortuna, da napoletano, anche se le emozioni si vivranno tutte sul momento. La Samp, però, ha assolutamente bisogno di fare punti, ma non può essere una gara come le altre”.

