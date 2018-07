Napoli, Sarri al Chelsea grazie a Jorginho

Mentre il Napoli di Ancelotti inizia, ufficialmente, il raduno (tra l’entusiasmo del popolo azzurro), Sarri potrebbe, nel giro di qualche ora, diventare, finalmente, il nuovo allenatore del Chelsea. L’estenuante telenovela con protagonista l’ex tecnico dei partenopei pare essere giunta al capitolo finale. Il patron dei Blues Abramovich avrebbe sbloccato, personalmente, l'affare. La chiave? Jorginho.

Per ammorbidire De Laurentiis (deciso a “liberare” Sarri sono a suon di milioni), Abramovich avrebbe dato l'ok per l'acquisto del centrocampista brasiliano, naturalizzato italiano, ad una cifra pari a 60 milioni di euro, ossia cinque milioni in più rispetto all'offerta del Manchester City. Jorginho, ovviamente, sarebbe felice di continuare ad essere allenatore da Sarri, il tecnico che gli ha permesso di diventare un giocatore di livello internazionale e che lo conosce al meglio.

L'eventuale approdo di Sarri al Chelsea dovrebbe portare anche all'addio definitivo di Conte, attualmente al raduno dei Blues ma, ovviamente, fuori dal progetto del club inglese (non sta allenando la squadra). L'ex allenatore della Juventus attende di risolvere il contratto con il Chelsea. Poi penserà al suo futuro. Considerando che tutti i top club europei hanno già occupato la casella allenatore, Conte resterà alla finestra, in attesa di novità.

Intanto Ancelotti potrebbe riabbracciare un suo ex giocatore. Si parla, con insistenza, di un possibile approdo di Benzema al Napoli. Il bomber francese, allenato da Ancelotti ai tempi della sua esperienza a Madrid, viene valutato circa 40 milioni di euro. Il problema resta l'alto ingaggio (circa otto milioni di euro). Ancelotti potrebbe convincere Benzema a decurtarsi lo stipendio e rimettersi in gioco con il club partenopeo.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 08:35