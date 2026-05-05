Napoli, Sarri attende Conte: seppellita l’ascia di guerra con De Laurentiis, ma il ritorno del Comandante resta il piano B

Il tecnico toscano ha dato la propria disponibilità a tornare sulla panchina azzurra dopo 8 anni dal tribolato addio: ma tutto dipende dalla decisione del collega salentino

Il futuro di Maurizio Sarri dipende… da Antonio Conte: il tecnico della Lazio ha dato la sua disponibilità a tornare ad allenare il Napoli dopo 8 anni, qualora il collega salentino decidesse di lasciare i partenopei. Seppellita l’ascia di guerra con Aurelio De Laurentiis: ma Sarri resta il piano B del presidente degli azzurri.

Napoli, Sarri dice sì al ritorno

Otto anni dopo un tribolato addio, Maurizio Sarri potrebbe davvero tornare ad essere l’allenatore del Napoli. Lo afferma l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il tecnico toscano attualmente alla Lazio ha dato piena disponibilità ad Aurelio De Laurentiis per diventare il successore di Antonio Conte, qualora quest’ultimo decidesse di terminare anzitempo la sua esperienza sulla panchina degli azzurri. Il legame di Sarri con la Lazio non rappresenterebbe un problema – Lotito non vede l’ora di liberarsi di lui – , così come i rapporti tra il tecnico toscano e ADL, che nel 2018 non si lasciarono affatto bene.

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Sarri-ADL, seppellita l’ascia di guerra

Pur di tornare ad allenare il Napoli – e quindi una squadra che potrebbe essere subito competitiva per lo scudetto – Sarri è infatti disposto a sotterrare l’ascia di guerra con De Laurentiis, con cui ebbe più di uno scontro nel triennio 2015-2018. L’addio tra i due, in particolare, non fu dei migliori: De Laurentiis aspettò per mesi Sarri perché accettasse il rinnovo, poi si stufò e a maggio, a sorpresa, annunciò l’ingaggio di Carlo Ancelotti quando il toscano era ancora sotto contratto col Napoli. E successivamente ADL pretese anche un indennizzo dal Chelsea per lasciare andare quello che a Napoli era stato ribattezzato il Comandante.

Dipende tutto da Conte

Il ritorno di Sarri rimane comunque un piano B per il Napoli e per De Laurentiis. Il presidente punta infatti a trattenere Conte, ma non alle stesse condizioni del primo biennio del tecnico salentino, capace di vincere uno scudetto e una Supercoppa Italiana: il Napoli ha bisogno di abbassare il monte ingaggi e l’età media e punta ad un mercato fatto di giovani e giocatori in cerca di affermazione, non esattamente i preferiti da Conte. Il futuro del Napoli è nelle mani dell’allenatore ex Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, ma con Sarri De Laurentiis ha già pronta la soluzione per avviare un nuovo progetto tecnico.