Napoli-Sarri, è gelo: duro comunicato della società

L’inizio di giugno rappresenta per tradizione l’avvio “virtuale” del calciomercato. Se ufficialmente le liste si apriranno solo il 1° luglio, e quest’anno chiuderanno con un paio di settimane in anticipo in tutta Europa, prima dell’inizio dei campionati nazionali, contatti e trattative prendono il via con ampio anticipo, di fatto dalla fine dei singoli tornei. L’anno del Mondiale non fa eccezione e in un caso in particolare il primo giorno del sesto mese dell’anno avrebbe dovuto segnare un momento di svolta. Il riferimento è al vincolo contrattuale che lega Maurizio Sarri e il Napoli e in particolare ala clausola rescissoria da 8 milioni, la cui scadenza era fissata proprio al 31 maggio e che nessun club ha pagato.

Quindi? Quindi chi sarà interessato a mettersi in panchina Sarri dovrà trattare con la società, in un clima di estrema freddezza tra le parti. Mentre infatti il futuro del Napoli si chiama già Carlo Ancelotti, e mentre il Chelsea sembra valutare piste alternative per il dopo Conte, nella giornata di venerdì si è registrato un algido botta e risposta a suon di comunicati, che conferma come il feeling tra il presidente De Laurentiis e il tecnico del record di punti sia ormai un ricordo: "Il rapporto tra il Napoli e Sarri è chiaro dal punto di vista contrattuale – ha dichiarato il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani – Il mister è ancora in carica, lo scenario attuale è di assoluta linearità. Questa è una vicenda seguita personalmente da De Laurentiis, la clausola è scaduta. A fronte di un comportamento sempre lineare del club, chi vorrà Sarri dovrà trattare direttamente con il Napoli, Sarri è sotto contratto fino al 30 giugno. Il cambio della scelta tecnica con Ancelotti è stato obbligato visto che Sarri non ha dato risposta sul rinnovo offerto. Se non ci saranno novità, il Napoli pagherà sia Sarri che Ancelotti, salvo esonero. Le dimissioni non sono previste, lui può rassegnarle ma non interromperebbe il rapporto di lavoro. Il Napoli ha già diffidato alcuni club interessati a Sarri facendo presente che è ancora a libro paga del club. Non ci sono clausole che permettono la negoziazione di Sarri con altri club senza il consenso del Napoli. Il club è forte di un contratto”.

Parole in “burocratese”, ma che chiariscono il punto di vista della società Napoli, che non sembra essere soggetto a possibili modifiche. Dall’altra parte, la risposta di Alessandro Pellegrini, agente di Sarri, è ugualmente chiara: “Sarri è un allenatore del Napoli, non aggiungo altro…" ha detto Pellegrini a 'Sportitalia', non commentando le voci che vogliono il proprio assistito come prima scelta del Tottenham qualora Mauricio Pochettino prenda il posto di Zidane sulla panchina del Real Madrid.

