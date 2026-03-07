Napoli-Sassuolo Primavera, follia in campo: espulso minaccia e strattona l'arbitro, il fratello di Maresca

Gli azzurrini vincono a sorpresa per 5-2 dopo 5 sconfitte di fila ma i riflettori sono per Tomsa che dopo un rosso per proteste perde la testa

La cronaca di episodi di aggressioni agli arbitri anche su campi minori si arricchisce di un nuovo inquietante episodio: in occasione del match del campionato Primavera tra Napoli e Sassuolo momento di follia del giocatore neroverde Tomsa che dopo essere stato espulso ha strattonato e minacciato l’arbitro.

Il momento chiave del match

Siamo al 63′ sul risultato di 3-2 per gli azzurrini quando perde la testa Tomsa: il giocatore viene espulso per proteste e dopo aver ricevuto qualhe insulto dagli spalti, ha perso completamente la testa ed è andato a prendere per la maglia l’arbitro, Mattia Maresca di Napoli (fratello minore dell’arbitro internazionale Fabio), minacciandolo e strattonandolo, spingendo via anche il responsabile del settore giovanile Carbone che era andato a fermarlo.

La gara era stata tesa sin dall’avvio e Maresca in tutto ha dovuto ammonire quattro giocatori: Weiss, Gorica, lo stesso Tomsa, e Cimaruta. Per Tomsa si prevede una maxisqualifica.

Il comunicato del club

Il Sassuolo si è espresso in merito con un comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete”.

La carriera di Mattia Maresca

Il Napoli arrivava da 5 sconfitte consecutive e non segnava da 2 gare, oggi ha trovato 5 eurogol, finendo per vincere poi la gara per 5-2. Giovane arbitro campano, Maresca è stato promosso in C soltanto a luglio scorso ed è quindi al suo primo anno in Lega Pro. Sulle orme del famoso fratello sta scalando le gerarchie arbitrali e la settimana scorsa aveva diretto anche il derby Inter Under 23-Alcione.