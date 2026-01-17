Napoli-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Sassuolo di Serie A 2025-26, 21a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Napoli–Sassuolo inaugura la 21ª giornata di Serie A sabato 17 gennaio 2026 alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Azzurri da zona vertice: 3° posto con 40 punti in 20 gare (12 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 30 gol fatti, 17 subiti). Neroverdi a metà classifica: 11° posto con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 23 gol segnati, 27 incassati). Una sfida che profuma di ambizioni contro la ricerca di continuità: il fattore casa potrebbe pesare, ma il Sassuolo cercherà l’impresa.

Probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Il quadro si va definendo con un Napoli pronto a confermare il 3-4-2-1: in porta potrebbe esserci Milinkovic-Savic, con la linea a tre guidata da Rrahmani. Sugli esterni, Di Lorenzo e Spinazzola dovrebbero garantire ampiezza, mentre in mezzo Lobotka e McTominay assicurerebbero equilibrio. Davanti, si va verso Politano–Elmas alle spalle di Hojlund. Restano defezioni pesanti come De Bruyne e Anguissa. Il Sassuolo dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con Muric tra i pali e la coppia Idzes–Muharemovic nel cuore della difesa; a centrocampo Matic è l’opzione per la regia, supportato da Lipani e Kone. In avanti, ballottaggio ridotto: Fadera e Lauriente larghi per servire Pinamonti. Le assenze di Berardi e di elementi chiave dietro potrebbero spostare gli equilibri.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Kone; Fadera, Pinamonti, Lauriente.

Gli indisponibili di Napoli-Sassuolo

Il Napoli rinuncia a qualità e leadership in mezzo al campo; mancano creatività e fisicità, fattori che potrebbero indurre a una gestione più accorta dei ritmi. Nel Sassuolo, l’assenza di Berardi pesa sul peso specifico offensivo e sulle palle inattive; dietro, qualche emergenza condiziona le rotazioni di Votazione neroverde. Squalifiche non segnalate.

Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Meret (infortunio alla spalla), Anguissa (infortunio alla coscia), Gilmour (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in serie positiva: due successi esterni e tre pareggi recenti raccontano solidità e gestione. Il Sassuolo fatica: due pari e tre ko nelle ultime cinque, con qualche passaggio a vuoto in fase difensiva. Il trend dice azzurri favoriti, ma occhio alle ripartenze neroverdi.

Napoli ok ok x x x Sassuolo ko x x ko ko

Napoli : Cremonese- Napoli 0-2; Lazio- Napoli 0-2; Napoli -Verona 2-2; Inter- Napoli 2-2; Napoli -Parma 0-0.

: Cremonese- 0-2; Lazio- 0-2; -Verona 2-2; Inter- 2-2; -Parma 0-0. Sassuolo: Sassuolo-Torino 0-1; Bologna-Sassuolo 1-1; Sassuolo-Parma 1-1; Sassuolo-Juventus 0-3; Roma-Sassuolo 2-0.

L’arbitro di Napoli-Sassuolo

Designazione affidata a Francesco Fourneau, con assistenti Barone e Politi, IV Collu, VAR Aureliano e AVAR Abisso. In stagione, Fourneau ha diretto 5 gare di Serie A: 3 rigori assegnati, 23 ammonizioni, nessun rosso, media 4,6 cartellini a partita e 6,5 falli per cartellino. Un profilo che tende al controllo, attento ai contatti in area.

Statistiche interessanti

La serie recente racconta un confronto che negli ultimi incroci ha sorriso al Napoli, spesso dominante per produzione offensiva e gestione delle fasi di non possesso. In casa gli azzurri hanno alzato la soglia di attenzione, capitalizzando su un reparto arretrato più solido. Il Sassuolo ha qualità sugli esterni ma fatica contro le squadre d’alta classifica: serve lucidità nelle transizioni e precisione sotto porta. Occhi puntati su Rrahmani, spesso decisivo contro i neroverdi, e su Lauriente, riferimento creativo ospite.

Striscia aperta: il Napoli ha vinto le ultime sei sfide con il Sassuolo , con una media di 3,7 gol a gara.

ha vinto le ultime sei sfide con il , con una media di 3,7 gol a gara. Fattore Maradona: quattro clean sheet partenopei nelle ultime sei gare interne contro i neroverdi (5V, 1P).

Contro le neopromosse: il Napoli ha vinto le prime tre di questa Serie A e cerca il poker come nel 2018/19.

ha vinto le prime tre di questa Serie A e cerca il poker come nel 2018/19. Top-5 indigeste: il Sassuolo non ha vinto contro le prime cinque a inizio giornata; ultimo acuto nel maggio 2024.

non ha vinto contro le prime cinque a inizio giornata; ultimo acuto nel maggio 2024. Serie di pari: il Napoli arriva da tre pareggi consecutivi in A, evento raro negli ultimi anni.

arriva da tre pareggi consecutivi in A, evento raro negli ultimi anni. Tenuta interna: azzurri imbattuti da settimane al Maradona, con 14 vittorie e 6 pari nell’ultimo periodo casalingo.

Crisi di risultati: il Sassuolo non vince dal 6 dicembre; tre pari e tre ko da allora.

non vince dal 6 dicembre; tre pari e tre ko da allora. Trasferte complicate: neroverdi senza successi da quattro uscite, con gol subiti in tutte.

Uomo chiave: contro il Sassuolo , Rrahmani ha partecipato a tre gol (due reti e un assist) nelle ultime cinque sfide.

, ha partecipato a tre gol (due reti e un assist) nelle ultime cinque sfide. Faro neroverde: Lauriente guida i contributi offensivi dal 2022/23, ma non ha ancora punito il Napoli in A.

Le statistiche stagionali di Napoli e Sassuolo

Numeri alla mano, il Napoli comanda il possesso (57,6% contro 45,2%) e tira più nello specchio (94 vs 73). Difensivamente gli azzurri concedono meno (17 gol subiti vs 27) e hanno più clean sheet. Il Sassuolo resta competitivo nelle ripartenze e nella precisione al tiro (47,1% di tiri in porta), ma soffre nelle seconde palle e nell’uscita dal basso contro la pressione alta.

Focus singoli: per il Napoli capocannoniere Hojlund (6) davanti a McTominay (5); assist leader a quota 3 Politano (con Neres e McTominay appaiati). Più ammonito Juan Jesus (5), un rosso per Mazzocchi. In porta 6 clean sheet per Milinkovic-Savic. Nel Sassuolo guidano i gol Pinamonti e Berardi (4), top assist Volpato (4); più gialli Thorstvedt (5), un rosso per Kone. Muric a 4 clean sheet.

Napoli Sassuolo Partite giocate 20 20 Vittorie 12 6 Pareggi 4 5 Sconfitte 4 9 Gol fatti 30 23 Gol subiti 17 27 Media gol subiti 0,9 1,4 Possesso palla (%) 57,6 45,2 Tiri nello specchio 94 73 Clean sheet 8 4 Cartellini gialli 28 43 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Hojlund 6 Pinamonti 4; Berardi 4 Top assist Politano 3 Volpato 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Sassuolo? Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Napoli-Sassuolo? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Sassuolo? Francesco Fourneau; assistenti Barone-Politi, IV Collu, VAR Aureliano, AVAR Abisso.