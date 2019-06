Napoli scatenato: De Laurentiis vuole riportare in Italia un ex milanista

Tra le squadre più attive nel primo scorcio del mercato estivo 2019 c’è sicuramente il Napoli. Se infatti un anno fa il presidente De Laurentiis decise di puntare sull’effetto Ancelotti per riscattare l’annata dello scudetto sfiorato con in panchina Maurizio Sarri, scegliendo di non rispondere al clamoroso acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, ora gli scenari sembrano essere cambiati e dopo la prima annata di transizione con in panchina il tecnico emiliano, in casa azzurra sembrano esserci tutti gli ingredienti per un’estate da protagonisti.

Dopo aver già messo a segno l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli, il Napoli ha infatti allacciato una trattativa già in stato avanzato con la Roma per arrivare a Kostas Manolas, il cui valore della clausola rescissoria, pari a 36 milioni di euro, potrebbe essere abbassato grazie all’inserimento di una contropartita tecnica. Ma non basta, perché al Napoli sono stati associati anche nomi per l’attacco in grado di far sognare i tifosi, come il trequartista colombiano James Rodriguez, che può arrivare in prestito dal Real Madrid, dove era stato allenato dallo stesso Ancelotti, o l’esterno messicano del Psv Hirving Lozano.

Per il messicano però le richieste del Psv sono alte e allora il Napoli ha già iniziato a guardarsi attorno alla caccia di alternative. Una potrebbe essere un volto già noto agli appassionati di calcio italiani, quello di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, prodotto del vivaio del Barcellona e transitato per il Milan in prestito dai blaugrana nella seconda metà della stagione 2016-2017, si è rilanciato al Watford, dove è stato protagonista di un’annata soddisfacente con 12 gol realizzati.

Abbastanza per riscatenare l’interesse delle big d’Europa, tra le quali appunto il Napoli. Il ds degli azzurri Giuntoli ha già preso contatti con l’agente di Deulofeu, Alberto Botines. Due gli incontri già avvenuti, ma l’ostacolo sembra essere rappresentato dalle richieste degli inglesi che non scendono dai 30 milioni.

Troppi per il Napoli, che punta a uno sconto e magari a inserire una contropartita tecnica. Prima, però, ci sarà da completare alcune cessioni, come quelle di Diawara e Hysaj, al momento gli unici sicuri di partire. Deulofeu, che pur avendo convinto in Spagna vorrebbe tornare in Italia (lo scorso gennaio si era parlato di un ritorno al Milan), sembra comunque rappresentare l’alternativa a Rodriguez e Lozano.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 20-06-2019 21:09