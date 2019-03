Napoli scatenato, Roma umiliata in casa e fuori tra i fischi

Il Napoli schianta la Roma all'Olimpico e blinda il suo secondo posto in classifica. I partenopei travolgono per 4-1 i giallorossi, alla seconda sconfitta consecutiva: Milik, Mertens, Verdi e Younes violano l'Olimpico, capitolini a segno con Perotti e fuori tra i fischi. La squadra di Ranieri scivola al sesto posto a quattro punti dal Milan quarto.

Primo tempo di marca azzurra. L'undici di Ancelotti domina il campo e concretizza subito con Milik, che al 2' riceve da Verdi e dopo un controllo di tacco si gira batte Olsen sul primo palo: un gol da cannoniere puro. La Roma non riesce a reagire, i partenopei mantengono il possesso palla e sfiorano il raddoppio con Verdi e Milik. Prima dell'intervallo guizzo giallorosso: Schick viene steso in area da Meret, dal dischetto Perotti è freddo e trova il pareggio.

Ancora una partenza falsa della Roma ad inizio ripresa: al 49' Mertens su traversone di Callejon riporta avanti gli ospiti. Passano sei minuti e il Napoli mette in ghiaccio il risultato: in contropiede Fabian serve al centro Verdi che questa volta non sbaglia e firma il tris. Ancelotti perde Mertens per un problema a un polpaccio (non sembra grave), dentro Ounas, mentre Ranieri decide di dare la scossa inserendo Zaniolo, inizialmente in panchina per un virus intestinale, al posto di Schick. La Roma cresce e crea una buona occasione con Cristante, prima di colpire la traversa al 73' con un colpo di testa di Nzonzi.

All'81' il Napoli fa poker: Younes, subentrato a Verdi, approfitta di un errore difensivo dei capitollini per sigillare il risultato ribadendo in rete una corta respinta di Olsen.



Le altre partite. Finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Torino: al gol lampo di Simeone replica con una prodezza Baselli al 34'. Viola decimi, i granata salgono al settimo posto con Samp e Lazio.

In zona retrocessione, colpaccio della Spal allo Stirpe. Gli estensi piegano di misura il Frosinone con una rete di Vicari e salgono a +5 dalla zona calda della classifica. Ciociari più vicini alla B.

Serie A, i risultati

Fiorentina-Torino 1-1

7' Simeone (F), 34' Baselli (T)

Frosinone-Spal 0-1

13' Vicari (S)

Roma-Napoli 1-4

2' Milik (N), 45' rig. Perotti (R), 49' Mertens (N), 55' Verdi (N), 81' Younes (N)

SPORTAL.IT | 31-03-2019 17:05