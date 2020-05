Napoli, scelto l'erede di Koulibaly

Il futuro di Koulibaly è ancora avvolto nel mistero. Il forte difensore senegalese, classe 1991, piacerebbe a diversi top club europei (e non solo). In caso di addio, il Napoli, per non rischiare di restare scoperto in difesa, avrebbe già individuato il suo erede.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome giusto sarebbe quello di Koch, 23enne del Friburgo. Il Napoli, per anticipare la concorrenza (ci sarebbe anche il Milan), sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro in tempi brevi.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 09:08