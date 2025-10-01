Napoli, De Bruyne e la furia contro Conte: scoperta la frase pronunciata quando il belga è uscito dal campo

La rubrica di Dazn “Bordocam” ha colto l’espressione di protesta del fuoriclasse al momento della sostituzione contro il Milan

Cos’ha detto Kevin De Bruyne ad Antonio Conte al momento della contestata sostituzione contro il Milan? Dazn ha risolto il mistero della frase pronunciata dal fuoriclasse belga del Napoli e a cui il tecnico ha risposto in maniera perentoria nel post gara.

Il caso De Bruyne

Il caso De Bruyne è chiuso, Antonio Conte è stato chiaro ieri, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di stasera tra il suo Napoli e lo Sporting, valida per la 2a giornata di Champions League. Nessuna polemica, Conte e KDB hanno chiarito le loro divergenze – almeno secondo quanto raccontato dall’allenatore – ma il tecnico ha anche spiegato che non tollererà altri comportamenti del genere. In questo contesto, resta una domanda irrisolta: ma cos’ha detto De Bruyne a Conte uscendo dal campo, nella partita col Milan?

L’uscita dal campo di KDB a Milano

A rispondere a questo interrogativo arriva oggi Dazn, o meglio la rubrica “Bordocam”, che raccoglie i retroscena della gara clou della giornata di serie A. Milan-Napoli era sotto i riflettori e Dazn non s’è fatta sfuggire la protesta di De Bruyne al momento della sostituzione. Era il 73’, il Napoli era sotto 2-1 e KDB aveva appena trasformato il rigore concesso agli azzurri. Proprio quando la sua squadra si preparava all’assalto finale, De Bruyne ha visto il suo numero, l’11, sulla lavagnetta elettronica dei cambi.

La frase verso Conte

Secondo quanto scoperto da Dazn, De Bruyne s’è prima lasciato andare a una colorita esclamazione di disappunto in inglese (“Fu…ing hell!”) e poi ha aggiunto un rimbrotto al suo allenatore: “We’re losing, man!”, ovvero “Stiamo perdendo!”. Una frase che, collegata al primo commento di Conte sulla vicenda, probabilmente è giunta all’orecchio dell’allenatore. “Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata”, ha detto Conte. E, in effetti, De Bruyne si riferiva sì al risultato, ma il suo disappunto era evidentemente diretto anche nei confronti della scelta del suo tecnico…