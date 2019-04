Napoli, scoppia il caso Insigne: il padre attacca Ancelotti

Neppure il tempo di provare a metabolizzare l’eliminazione dall’Europa League avvenuta ad opera dell’Arsenal, passato anche al San Paolo dopo aver vinto 2-0 l’andata dei quarti giocata all’Emirates, ed ecco che in casa Napoli deflagra il caso Insigne.

L’attaccante, diventato capitano dopo la cessione di Hamsik avvenuta a gennaio, sta vivendo un’annata deludente sul piano del rendimento. Tante le sostituzioni decise da Ancelotti e il malumore di Insigne è sempre più palpabile. Così, se dopo la partita contro il Sassuolo l’attaccante della Nazionale se l’era presa con i tifosi, la sostituzione subita contro l’Arsenal al minuto 61 per fare spazio a Younes ha fatto scoppiare la rabbia di Insigne, che non ha fatto nulla per nascondere il proprio malumore, dicendo qualcosa ad Ancelotti con le mani davanti alla bocca per non fare leggere il labiale, mentre il tecnico emiliano stava tendendo la mano al proprio giocatore.

Insigne ha poi assistito al resto della partita in piedi di fronte alla panchina, non con il migliore degli umori.

Nel post-gara Ancelotti ha minimizzato, sostenendo ai microfoni di ‘Sky Sport’ che "Insigne era dispiaciuto per l'andamento negativo della gara e non perché è stato sostituito", ma il caso è più che mai aperto dopo lo sfogo attribuito al padre del giocatore, Carmine, che avrebbe lasciato spontaneamente il San Paolo dopo la sostituzione del figlio. Non solo, Insigne senior si sarebbe lasciato sfuggire un commento durissimo, riportato da 'Radio Punto Zero': “Ancelotti è un pacco!”.

Parole figlie della delusione per la serata amara, ma che, se confermate, necessiterebbero di un chiarimento verso tecnico e società, ma intanto il futuro di Insigne a Napoli, anche alla luce del recente cambio di agente con procura affidata a Mino Raiola, si fa sempre più in bilico…



SPORTAL.IT | 19-04-2019 00:07