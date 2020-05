Napoli, scoppia il caso Manolas: quante critiche dai social

Non è decisamente un momento felice per Kostas Manolas. Il difensore greco del Napoli ha rimediato un brutto infortunio proprio nei primi giorni successivi alla ripresa degli allenamenti individuali. E, come se non bastasse, si è ritrovato al centro di un piccolo caso sui social.

Manolas, l’entità dell’infortunio

L’ex romanista, come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, si è bloccato dopo aver provato una rovesciata nel corso di una partita di calcio-tennis. I successivi esami diagnostici hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate attentamente nelle prossime settimane. Nel frattempo, si profila uno stop di un mese e mezzo, due mesi.

Manolas in giro senza mascherina

Il greco però non è finito nell’occhio del ciclone per il crac in allenamento, quanto per l’inottemperanza all’ordinanza della Regione Campania che prescrive il divieto di circolazione per strada senza dispositivi di protezione. Manolas è stato pizzicato in giro, nella centralissima piazza Vittoria, senza mascherina. Apriti cielo.

Il Mattino e il caso Manolas

È stato il quotidiano Il Mattino a riportare la notizia, accompagnata da una foto del calciatore del Napoli in pantaloncini e maglietta accanto al pizzaiolo Vincenzo Capuano, che gli aveva appena consegnato alcune pizze da asporto. Manolas ha posato per una foto ricordo con il professionista della ristorazione e, come sottolinea il quotidiano, “ha fatto drizzare le antenne ai tifosi che hanno approfittato per una tirata di orecchie”.

Manolas senza mascherina, le reazioni dei tifosi

“Questo è un giocatore di calcio che dovrebbe giocare in serie A e potrebbe infettare gli altri che giocano con lui visto che non si preoccupa di usare mascherina e guanti quando esce”, è il commento indignato di Stefano. “A lui fanno 80 tamponi e lo curano subito”, ipotizza polemico Ugo. “Ma molto probabilmente l’ha semplicemente tolta per la foto, quante storie”, taglia corto Frank. Anche Anna prova a gettare acqua sul fuoco: “Ce l’ha in mano, l’ha tolta solo per la foto”. Ma altri sottolineano: “Siete così permissivi solo perché è un giocatore del Napoli, se fosse stato un comune mortale l’avreste crocifisso”.

SPORTEVAI | 16-05-2020 10:04