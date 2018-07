Napoli, scoppia la grana San Paolo

Il Napoli, al momento, è concentrato sul mercato ma scoppia la grana San Paolo. Dalle colonne de Il Mattino, il presidente della commissione Sport e Patrimonio Carmine Sgambati avverte il club di De Laurentiis: "Voglio essere franco: se la situazione continua così per me il Napoli può andare a giocare anche a Palermo".

"La convenzione con il Calcio Napoli è scaduta da un anno e mezzo. De Laurentiis porta la squadra a giocare nello stadio della città senza pagare un euro. La nuova convenzione è in discussione da un tempo infinito, e nel frattempo, i pagamenti vengono rimandati. Ho convocato il Calcio Napoli in commissione per quattro volte. Non s'è mai presentato nessuno", spiega Sgambati.

Una nuova commissione è stata convocata per il prossimo 26 luglio. Sgambati si augura che sia presente anche il Napoli.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 09:55