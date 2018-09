Napoli sempre più preoccupato per Meret

Alex Meret rischia di restare fuori ancora a lungo. Il portiere del Napoli, infortunatosi durante il ritiro estivo all'ulna del braccio sinistro, sente ancora male all'arto e non ha recuperato pienamente la sensibilità del pollice.

Il giocatore è stato convocato per la trasferta di Champions contro la Stella Rossa, ma il suo rientro tra i pali rischia di essere ancora lontano. L'ex Spal è stato visitato negli scorsi giorni in Spagna, dove hanno escluso problemi più seri: il suo obiettivo è tornare a disposizione per il match contro l'Udinese, al rientro dalla sosta per le Nazionali.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 12:00