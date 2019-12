Napoli senza pace: si ferma Koulibaly

Continua a non esserci pace in casa Napoli, dove Carlo Ancelotti potrebbe anche perdere Kalidou Koulibaly in un periodo in cui i problemi intorno alla squadra azzurra non mancano.

Il centrale senegalese ha infatti rimediato un trauma contusivo alla spalla sinistra nel corso della sessione di allenamento di giovedì, con le sue condizioni che saranno valutate nel giro di qualche ora.

Le primissime sensazioni parlano però di un possibile stop forzato per lui in occasione della prossima sfida di campionato contro l'Udinese.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 23:59