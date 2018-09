Napoli, sfumato un acquisto (anche) a causa di Hamsik

Il Napoli avrebbe potuto avere un rinforzo estivo, che non è arrivato anche per la permanenza in azzurro di Marek Hamsik.

Si tratta di Stanislav Lobotka, nazionale slovacco (come il capitano partenopeo) confermato in rosa dal Celta Vigo. "Per prenderlo basta pagare la clausola rescissoria da 50 milioni", ha dichiarato a 'Radio Marte' il suo agente Branislav Jasurek, che ha anche confermato l'interessamento estivo del Napoli, spiegando i motivi che hanno frenato l'affare: "Il cambio di allenatore non c'entra, non ci sarebbero stati problemi con Ancelotti. I motivi del mancato trasferimento sono tre, il cambio di modulo, il prezzo che a Napoli hanno ritenuto eccessivo e la scelta di Hamsik di restare. Ma ora credo stiano rimpiangendo di non aver preso un altro tipo di decisione".

