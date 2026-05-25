Napoli, show imbarazzante Conte-De Laurentiis: la frecciata finale al tecnico

De Laurentiis-Conte, addio nel caos: conferenza stampa surreale tra tensioni, frecciate e polemiche. Un finale amaro per il Napoli con tifosi e stampa increduli

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte avevano mille modi per salutarsi. Hanno scelto il più sbagliato. Quello più caotico, più sgradevole ed anche più difficile da spiegare ai tifosi del Napoli. Sono le 20:35 quando va in scena l’ultima conferenza stampa della stagione. Dopo il giro di campo di Conte, gli applausi d’addio, il ringraziamento dei tifosi sugli spalti e la foto del mister con la curva dietro, va in scena uno spettacolo horror. Nella sala stampa del Maradona prende subito la parola De Laurentiis, che risponde ad una domanda inizialmente destinata a Conte, ed è da quel momento che succede l’inimmaginabile: il tecnico del Napoli inizia a sbottare platealmente, fa facce surreali, cerca gli sguardi dei giornalisti per mostrare il suo disappunto mentre parlava il presidente. A corredo: il telefono di De Laurentiis che suona tragicamente all’impazzata e la foto finale tra ADL e Conte ancora abbracciati e sorridenti dopo essersi appena detti di tutto e di più davanti alla stampa incredula.

Conte spiega il perché ha deciso di abbandonare il Napoli

Ci si aspettava un confronto maturo, magari anche freddo, ma all’altezza della situazione. Invece è andato in scena un teatrino con Conte che ha annunciato il suo addio dando la colpa solo ed esclusivamente all’ambiente, senza assumersi la responsabilità dei tantissimi infortuni, una Champions misera con un 30esimo posto su 36 squadre e una lotta allo scudetto mai realmente iniziata: “Ho fallito qui solo su una cosa: per non essere riuscito a ricompattare l’ambiente”. Il tecnico ha poi aggiunto: “C’è qualcuno che per avere un like ad un post getta veleno, via i falliti da Napoli”

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Un teatrino che non rende giustizia ai successi

Si è parlato poco anche dei traguardi raggiunti e si è chiarito pochissimo sul tema principale della conferenza ossia i veri motivi dell’addio di Conte: “Ho comunicato un mese fa al presidente che il mio percorso a Napoli stava per finire”.

Sono piuttosto prevalse le incomprensioni, le questioni personali e le differenti vedute come il pensiero di ADL sulla lotta scudetto: “Se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti vinto il campionato”. Con replica immediata e infastidita di Conte: “Non sono per niente d’accordo, l’Inter era troppo forte già lo scorso anno”.

Infine, spazio a considerazioni confuse sul calcio inglese, con dichiarazioni del tutto sganciate dal tema principale della conferenza e che hanno lasciato ancora più infastidito il tecnico “Ora devo andare via, se parliamo di questo facciamo mezzanotte” e molto perplessi i tifosi e i telespettatori da casa.

La frase di De Laurentiis che certifica la rottura con Conte

E mentre De Laurentiis è rimasto poi per attaccare politica e amministrazione cittadina “Abbiamo un sindaco juventino che non se ne frega nulla dello stadio che voglio rifare”, trasformando ulteriormente la conferenza in uno show lontanissimo dal tema principale, solo sul finale della conferenza stampa è arrivata l’ultima frecciata del presidente al tecnico Conte che era già andato via: “Questa squadra con il gioco contiano non è riuscita ad esprimersi al meglio, magari con un altro allenatore potrebbe esprimere il proprio valore”.

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