Napoli, si allontana il rinnovo di Mertens

Il futuro di Mertens è ancora avvolto nel mistero. A segno contro l'Udinese, l'azzurro è a quota 102 totali con la casacca del Napoli (punta Cavani, quarto nella classifica dei marcatori all-time a 104 gol totali).

Tuttavia, in estate, il 31enne belga potrebbe lasciare gli azzurri (da non escludere un suo approdo in Cina dove gioca l'amico Hamsik). Il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2020, è ancora molto lontano e Mertens pare non voler attendere in eterno.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 07:55