Il futuro di Milik potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il rinnovo del contratto del centravanti polacco, in scadenza nel giugno del 2021, pare decisamente lontano e poco probabile.

Da non escludere che Milik possa essere messo sul mercato la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Classe 1994, l'ex centravanti dell'Ajax è stato pagato, nell'estate del 2016, ben 32 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 09:30