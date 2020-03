Napoli, si arena la trattativa: un big è pronto a fare le valigie

Si è improvvisamente bloccata la trattativa per il rinnovo del contratto di Arek Milik con il Napoli. Nonostante l'ottimismo degli ultimi giorni, l'attaccante polacco non sarebbe soddisfatto delle condizioni indicate dalla società e sarebbe pronto a fare le valigie a fine stagione. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'.

Il bomber ex Ajax guadagna, attualmente, 2 milioni e mezzo all'anno. La richiesta dei suoi rappresentanti si aggira attorno ai 5 milioni a stagione, per un rinnovo fino al giugno 2024. Il punto che ha bloccato la trattativa, però, non è l'ingaggio: il calciatore vorrebbe, infatti, che nel nuovo accordo ci sia una clausola rescissoria non superiore ai 50 milioni di euro, mentre la società vorrebbe arrivare a 100.

Si tratta di una condizione ben precisa che rischia così di far saltare l'intera trattativa fra l'attaccante della squadra allenata da Gennaro Gattuso, che nelle ultime partite ha decisamente puntato sull'impiego del polacco, e la società partenopea.

Una società impegnata in maniera decisa sul fronte rinnovi: anche Zielinski, Maksimovic e soprattutto Mertens stanno trattando, ma in questo caso l'ottimismo sembra rimanere, o addirittura aumentare nel caso del belga. Per quanto riguarda Zielinski, il Napoli ha offerto il rinnovo a 2,5 milioni fino al 2024. Come per Milik, la distanza è sulla clausola rescissoria, ma le parti dovrebbero accorsarsi su una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Vicino alla firma anche Nikola Maksimovic: il difensore guadagna 1,2 milioni a stagione e gli è stato proposto un aumento dell'ingaggio fino a 2,5 milioni. Per lui clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

A Mertens, infine, il presidente partenopeo ha offerto 4 milioni di euro per le prossime due stagioni, più bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions. Ci sono alcuni dettagli da limare ma la sensazione è che il rapporto tra società e giocatore possa andare avanti.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 13:53