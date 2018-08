Napoli, si avvicina Ochoa

In attesa di novità sul fronte esterno di difesa (Darmian in pole position), il Napoli starebbe stringendo i tempi per arrivare alla classica fumata bianca con Ochoa, portiere gradito anche al patron De Laurentiis che farebbe comodo, in attesa del rientro di Meret.

L'estremo difensore messicano avrebbe già dato il suo ok a vestire la casacca azzurra. Il ds Giuntoli starebbe trattando con lo Standard Liegi che, per il cartellino di Ochoa, chiede 3,5 milioni di euro (troppi per il Napoli).

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 02-08-2018 09:25