Napoli, si complica l'arrivo di Lainer

Si complica l’arrivo di Lainer al Napoli.

Il Salisburgo, che detiene la proprietà del cartellino del terzino, ha cambiato le carte in tavola chiedendo ai partenopei di alzare l’offerta ferma a 10 milioni di euro.

“Lainer non è trasferibile – le parole del ds degli austriaci -. Capiamo benissimo che per Stefan è un'occasione forse unica per la sua carriera, ma anche per noi è una situazione speciale dovere fare a meno di lui. In questo momento non è trasferibile: per noi è praticamente impossibile trovare un sostituto di Lainer".

Quella del Salisburgo appare come una strategia per portare il Napoli ad alzare l'entita della proposta: vedremo se De Laurentiis starà al gioco del Salisburgo o guarderà altrove.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 14:15