Napoli si gode Vergara ma non scusa il ritardo di Conte, ansia per Di Lorenzo: due in pole per sostituirlo

Di Lorenzo rischia il crociato: il Napoli corre ai ripari sul mercato. Nel mirino Juanlu Sanchez e Zappa, mentre è vicino l’arrivo di Alisson Santos.

Si era già percepito al 30′ di Napoli-Fiorentina, quando Di Lorenzo si è accasciato a terra, che le notizie per il terzino destro degli azzurri fossero tremende. Il salto nel gioco aereo, l’atterraggio maldestro e il ginocchio che ha fatto un bruttissimo movimento innaturale nella caduta: il sospetto è, infatti, quello della rottura del legamento crociato. Le prossime ore saranno decisive per gli esami strumentali, ma le sensazioni non sono positive. Sui social spopola l’hashtag “Forza capitano”. I partenopei, intanto, si godono il magic-moment di Vergara ma accelerano sul mercato.

Mercato obbligato: servono rinforzi immediati

L’emergenza costringe il direttore sportivo Giovanni Manna a intervenire rapidamente. Con la sessione invernale quasi chiusa e la necessità di mantenere i conti in equilibrio, il Napoli ha pochissimo tempo per trovare un sostituto pronto a giocare titolare sulla fascia destra. La priorità è individuare un profilo affidabile e subito operativo, capace di inserirsi senza difficoltà nei meccanismi di Conte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juanlu Sanchez torna in cima alla lista

Antonio Conte, nel post partita di Napoli-Fiorentina, ha lasciato trapelare tutta la sua apprensione, sottolineando quanto l’eventuale stop del capitano peserebbe sugli equilibri della squadra. Di Lorenzo, infatti, finora non aveva saltato neppure una gara. Il primo nome valutato ora dal Napoli per il mercato è quello di Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia classe 2003.

Il giocatore era già stato seguito la scorsa estate e non è mai uscito dai radar del club azzurro. Il ds Manna ha sempre apprezzato le sue qualità tecniche e il potenziale di crescita. I contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime ore per provare a chiudere rapidamente l’operazione.

L’alternativa italiana: piace Zappa

Se la pista spagnola non dovesse concretizzarsi, il Napoli guarda in Serie A. L’alternativa porta a Gabriele Zappa del Cagliari, protagonista di una stagione positiva con tre assist in venti presenze. Il terzino ha un contratto lungo con i sardi, ma i primi dialoghi per un possibile prestito sono già partiti. Il tempo a disposizione è ridotto e la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo.

I tifosi condannano Conte per l’inserimento in ritardo di Vergara

La bella notizia è il boom di Vergara che in tre giorni ha regalato due gioielli da incorniciare: l’eurogol con tanto di ruleta contro il Chelsea e la splendida rete di ieri alla Fiorentina. Per i tifosi del Napoli però c’è una critica mossaal tecnico del Napoli: l’inserimento tardivo da titolare di Vergara: “Da domani Vergara può andare a farsi qualche mese nella Carrarese o nell’Empoli in B, e magari l’anno prossimo possiamo mandarlo in una medio-piccola in A. NB fino a un mese fa a Napoli, Conte gli aveva dato 31’, 12 dei quali per sostituire Neres, fatto giocare già infortunato.”

E ancora: “Antonio Conte su Vergara già dall’estate scorsa ci contava e infatti se l’è tenuto in prima squadra ma non esiste farlo giocare dopo tutto questo tempo.” C’è poi chi scrive: “Fa sorridere leggere e vedere l’hype che si sta creando intorno a Vergara. Chi segue la B e la C da anni conosce il suo grande talento: spesso però i nostri club preferiscono andare su carneadi stranieri invece di puntare sui ragazzi italiani delle categorie inferiori. Fidatevi: ce ne sono parecchi che potrebbero tranquillamente giocare in Serie A al posto di tanti bidoni arrivati dall’estero. Basterebbe solo un po’ di coraggio e un pizzico di competenza.”

C’è poi chi spera: “Vergara sarà quello che è stato Giaccherini per Conte ai tempi della Juve. Spero che il napoli possa rientrare nella corsa scudetto a oggi è l’unico che può contendersi lo scudo con l’inter (ora che nn + le coppe).” Gli animi restano infuocati: “Fantastico come Conte venga ora fatto passare come il luminare talent scout (dalla stampa nostrana al solito), quando per far giocare un giovane italiano (potenzialmente talentuoso), gli si è dovuto infortunare pure il magazziniere e il giardiniere pur di far giocare Vergara.”

E infine: “Conte che piange ma che non sapeva neanche chi fosse Vergara. Detto ciò per il resto tutto giusto ma… tutti pronti a prendere meno soldi per giocare meno????”.

Clicca qui per le ultime news sul Napoli