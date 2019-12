Napoli si sveglia arrabbiata: Avete visto il suo curriculum?

Molti l’hanno scoperto solo questa mattina. Erano andati a dormire dopo il 4-0 al Genk con la qualificazione agli ottavi di Champions e dopo la conferenza in cui Ancelotti smentiva le dimissioni e parlava di un incontro chiarificatore con il presidente. Sarebbe arrivato solo venti minuti prima di mezzanotte lo scarno comunicato con l’esonero del tecnico azzurro. Napoli si è svegliata con la notizia dell’avvicendamento in panchina, che non è una sorpresa ma che dopo il sonante successo in coppa qualcuno pensava potesse essere evitato.

LE REAZIONI – Se nelle settimane scorse la fronda anti-Ancelotti era abbastanza nutrita sui social, oggi a scatenarsi sono non solo i fan del tecnico emiliano ma anche coloro che non hanno fiducia nelle capacità di Gattuso.

LA DELUSIONE – Sono la maggioranza coloro che bocciano il neo-tecnico azzurro: “Ho deciso, basta tifo almeno fino alla fine del campionato. Pausa sabbatica. Gattuso, no dico Gattuso, ma vi rendete conto. Braccino ha colpito ancora” o anche: “Questa è il curriculum del nuovo allenatore del Napoli: “Tanti esoneri, 1 esperienza in serie A conclusa con un quinto posto, 0 trofei vinti in carriera, 0 presenze in Champions. Mi sembra ottimo per uan squadra che ha bisogno di certezze e di passare l’ottavo di Champions”.

AVARO – In tanti se la prendono con De Laurentiis: “Sono tifoso e voglio sempre il meglio per il Napoli e secondo me sostituire Ancelotti con Gattuso non è stata la scelta giusta. Il Presidente non vuole vincere perchè per vincere si deve spendere. Il tempo dirà. L’ avarizia è una cattiva consigliera” oppure: “Ha pagato Ancelotti per tutti; per le colpe della Società in primis e dei giocatori poi. Ma è meglio che se ne sia andato, vederlo giudicato da Chiariello, Fedele, ragazzini di 15 anni, professoroni, era diventato uno spettacolo indecoroso”.

SHAMPOO – C’è spazio anche per i commenti ironici: “E meno male che Maifredi non ha dato la disponibilità” oppure: “Mettere Gattuso al posto di Ancelotti è come mettere Spalletti a fare la pubblicità dello shampoo al posto di Ronaldo”.

IL MODULO – C’è un tifoso interista che sottolinea: “Chiamiamo un allenatore che è stato esonerato ovunque e lo vendiamo alle masse come il Messia che darà una svolta alla stagione. Stante il rispetto per un grande uomo come Gattuso secondo me a Napoli stanno facendo una ca… allucinante” e infine: “Mò vedremo le risate su Gattuso e sui fuori ruolo e moduli, perché per i sapientoni si deve fare il 433 pur se non hai a disposizione un Metodista o un regista..”.

SPORTEVAI | 11-12-2019 09:54