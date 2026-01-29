Napoli, sui social impazza il #Conteout: si scommette sull’esonero. Anche Manna finisce sotto accusa

Snai e Sisal quotano la separazione da De Laurentiis tra 6.00 e 7.50 dopo l'eliminazione dalla Champions. Ancora dure parole del procuratore Giuffredi contro l'allenatore e il ds

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La delusione fa fatica a passare, l’eco delle polemiche non si spegnerà tanto rapidamente. Per il Napoli di Conte sono giorni difficili, perché stanno iniziando ad arrivare i verdetti di una stagione che la Supercoppa italiana potrebbe non bastare a salvare.

Napoli, addio Champions

Se la sconfitta contro la Juventus ha reso quasi impossibile la riconferma del tricolore sulle maglie (al netto dell’imprevedibilità del calcio), quella con il Chelsea ha sancito l’eliminazione dalla Champions League. Trentesimo posto in classifica su 36 squadre, non poteva esserci esordio europeo peggiore per Antonio Conte al Napoli, seconda squadra eliminata nella prima fase da campione d’Italia in carica, dopo la Juventus sempre di Conte nel 2014.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I bookie quotano l’esonero di Conte

Ma è tutta la stagione che sta iniziando a far storcere il naso ai tifosi azzurri: e sui social da ieri sera ha iniziato a spopolare l’hastag #conteout. Viralità raggiunta in poco tempo, tanto che gli analisti dei maggiori bookmaker, notoriamente ben informati, l’hanno trasformata – come riporta Agipronews – in una quota non altissima per l’esonero del tecnico azzurro, tra 6.00 e 7,50 su Snai e Sisal.

Conte-De Laurentiis, fiducia agli sgoccioli

D’altronde il feeling tra il tecnico leccese e l’ambiente partenopeo non sembra esser mai sbocciato davvero, al netto di uno Scudetto vinto al fotofinish contro un’Inter che si diede la zappa sui piedi da sola. Un mercato estivo da 200 milioni spesi, alcune scelte già bocciate (Lucca e Lang) e alcune dichiarazioni sopra le righe (“Qualcosa bisogna fare perché non ho voglia di accompagnare un morto”). E la pazienza del presidente De Laurentiis potrebbe essersi esaurita.

Napoli, Giuffredi attacca Conte e Manna

Nel frattempo, Mario Giuffredi, procuratore di diversi giocatori del Napoli come Politano, Vergara, Di Lorenzo, Marianucci e Ambrosino, è intervenuto a CalcioNapoli24TV con dichiarazioni non esattamente concilianti nei confronti di Conte e Manna. “Marianucci e Ambrosino? Luca e Giuseppe non devono essere visti come una situazione Conte contro Giuffredi, non è così. Conte ha le sue esigenze ed io ho le mie, ognuno combatte per il proprio pensiero. Non è una situazione Conte contro Giuffredi, ma è qualcosa che va risolto. C’è una terza parte che è Manna, il direttore sportivo deve prendersi delle responsabilità perchè nessuno voleva arrivare a tutto questo, né l’allenatore né io”.

“Manna non si nasconda dietro Conte”

“Mi sento di dire su Manna ed il mercato è che è troppo facile per Manna nascondersi dietro Conte – ha poi aggiunto Giuffredi – il ds deve fare il proprio dovere, dire il suo pensiero e se fa determinate scelte non si possono solo addossare all’allenatore. Anche lui secondo me, è arrivato il momento che finisca di nascondersi dietro l’allenatore: ognuno si prenda meriti e responsabilità, altrimenti troppo facile. Conte ha una grande personalità ma è facile nascondersi dietro di lui, Manna ci metta la faccia. Poi non giudico gli acquisti, guardo la finalità del ruolo che ricopre ed il ds deve prendersi le responsabilità del mercato”.

Giuffredi, ancora un attacco a Conte

Solo pochi giorni fa, lo stesso Giuffredi aveva attaccato pesantemente Conte a proposito di Vergara dicendo che “a Conte manca il coraggio di mettere i giovani in campo. Vengono messi solo se ci sono tremila infortunati. Se gli avessi dato spazio prima oggi avresti trovato un giocatore ancora più pronto…i fatti dicono che probabilmente Vergara non avrebbe mai messo piede in campo. Non mi faccio prendere per il c**o da Conte. Conte ha detto abominevoli nefandezze”.