Le condizioni dei due senatori nell’amichevole persa contro l’Arezzo non sono passate inosservate: per i social sono collegate all’addio del tecnico salentino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Allarme peso nel ritiro del Napoli: la forma fisica mostrata da alcuni dei senatori nell’amichevole con l’Arezzo, in particolare Stanislav Lobotka e Matteo Politano, non sono passate inosservate tra i tifosi azzurri. Per molti di loro è una conseguenza dell’addio di Antonio Conte.

Napoli, Lobotka e Politano sovrappeso?

Il Napoli non ha problemi di bilancio, semmai sembra averne… di bilancia. Dopo la sconfitta con l’Arezzo nella prima amichevole stagionale, diversi tifosi azzurri hanno sottolineato sui social la forma fisica non esattamente brillante di alcuni dei senatori della squadra di Massimiliano Allegri.

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Due, in particolare, gli azzurri che sembrano essersi presentati al ritiro di Dimaro con qualche chilo di troppo: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Nulla di grave, il pre-campionato serve proprio a risolvere problemi del genere, però per i tifosi il sovrappeso di alcuni senatori sarebbe direttamente collegato all’addio di Antonio Conte e rappresenterebbe un campanello d’allarme per la nuova stagione.

L’addio di Conte e il Napoli sovrappeso

Nei ritiri del Napoli dello scorso biennio, infatti, non si ricordano calciatori che avessero problemi di peso: merito della maniacalità e del rigore professati dal tecnico salentino, nelle cui ire nessun giocatore azzurro avrebbe voluto imbattersi. Dopo l’addio di Conte, quindi, i giocatori del Napoli si sarebbero sentiti autorizzati a qualche sgarro a tavola.

Insomma per molti tifosi partenopei le pance lievemente più pronunciate di Lobotka e Politano non sarebbero altro che il prezzo da pagare al passaggio dalla gestione del sergente di ferro Conte al più rilassato Allegri. Ma per i più pessimisti la forma fisica dei senatori rappresenta un presagio di un’annata ricca di difficoltà.

Tifosi all’attacco sui social

“Passare da Conte ad Allegri in una foto”, scrive su X Artens commentando un’immagine di Lobotka. “A questi livelli non puoi presentarti così ad una preparazione. Non è ammissibile, sopratutto per calciatori che dovrebbero dare l’esempio”, protesta Roberto. Carlito concorda: “Ma che esempio dai allo spogliatoio se i senatori si presentano in queste condizioni”. “Vedere calciatori di serie A in quelle condizioni fisiche è un’immagine che lascia perplessi – aggiunge Francesco – Parliamo di professionisti di altissimo livello, giocatori che dovrebbero arrivare al raduno con una base diversa. Alcuni dicono ‘sono dettagli’, ma sono proprio i dettagli a costruire le grandi stagioni”. “Senza Conte… i topi ballano”, aggiunge Luis. “Volevano liberarsi di Conte così potevano fare i loro comodi” attacca Toriello. “Molto preoccupante questa cosa: una rosa così usurata e che ha perso la voglia di fare vita da atleta non andrà lontano”, ammonisce Resurrecupi.