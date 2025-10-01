Napoli-Sporting Lisbona: formazioni, orario e dove vederlo in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

Gli azzurri, reduci dal ko col Milan, ospitano lo Sporting Lisbona per vincere la prima partita in Champions: dove vederla e le probabili formazioni

Il Napoli riparte dallo Sporting Lisbona dopo aver subito il primo ko in campionato (2-1 dal Milan domenica sera). Gli azzurri, ripresi in vetta alla classifica di Serie A, ospitano i portoghesi al “Maradona” con l’obiettivo di riscattare anche il passo falso all’esordio in Champions League (2-0 a Manchester, contro il City). Dove vedere la partita in tv e in streaming e le probabili formazioni.

Napoli-Sporting Lisbona, quando si gioca

Il Napoli vuole subito rimettersi in carreggiata dopo lo scivolone al “Meazza” costato il primo posto in solitaria in Serie A. Il 2-1 subito dal Milan, a causa di una prima mezzora di gioco decisamente non all’altezza, va subito archiviato. Il calendario impone la svolta immediata anche in Champions League, dove gli azzurri di Antonio Conte hanno debuttato con una sconfitta per 2-0 sul campo del Manchester City, sicuramente condizionata dall’inferiorità numerica (rosso a Di Lorenzo al 21’ del primo tempo).

Una sola vittoria nelle ultime tre uscite tra campionato e Coppa per il Napoli, tutto facile, invece, per lo Sporting Lisbona, che all’esordio stagionale nella competizione europea si è sbarazzato dei debuttanti del Kairat Almaty con un perentorio 4-1. Come il Napoli, lo Sporting ha perso solo due partite finora: in Supercoppa portoghese (0-1 contro il Benfica) e in campionato contro il Porto (1-2).

È la terza volta che Napoli e Sporting Lisbona si affrontano nella loro storia. Per risalire ai due precedenti bisogna tornare alla stagione 1989-1990: primo turno di Coppa UEFA, doppio 0-0 al “San Paolo” e in Portogallo, poi il Napoli si impose 4-3 ai rigori e passò il turno.

Partita: Napoli-Sporting Lisbona

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Quando: mercoledì 1° ottobre 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Go, NOW Tv

Competizione: Champions League

Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Sporting Lisbona si disputerà questa sera, alle ore 21, allo stadio “Maradona” di Napoli. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali Sky (su Sky Sport Uno, canale 201, e su Sky Sport 252). È disponibile la diretta streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go scaricabile gratuitamente sui dispositivi mobili.

Le probabili formazioni

Antonio Conte non cambierà pelle al suo Napoli: conferma per il 4-4-1-1 con McTominay largo sulla sinistra e la diga formata da Anguissa e Lobotka in mezzo al campo. In difesa Juan Jesus e Gutierrez verso la titolarità, De Bruyne – dopo il muso lungo per la sostituzione col Milan e la “ramanzina” di Conte – agirà dietro Hojlund favorito su Lucca.

Lo Sporting Lisbona dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. In mediana l’ex leccese Hjulmand, cercato dalla Juventus la scorsa estate. Fresneda, altro obiettivo di mercato bianconero, sulla corsia destra di difesa. In attacco, alle spalle del colombiano Luis Suarez, si muoveranno Quenda, Trincao e Gonçalves.

NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Olivera, D’Angelo, Gilmour, Elmas, Neres, Vergara, Lucca, Ambrosino, Lang. All.: Conte.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Debast, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Gonçalves; Suarez. A disp.: Silva, Pinto, Reis, Vagiannidis, Diomande, Quaresma, Mangas, Morita, Simoes, Lucas, Catamo, Alisson, Santos, Ribeiro, Anjos, Ioannidis. All.: Rui Borges.

L’arbitro del match

L’arbitro dell’incontro sarà l’olandese Danny Makkelie, internazionale da 14 anni. Non è una buona notizia per il Napoli, che nei precedenti con Makkelie ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Union Berlino e perso 3-1 a Barcellona, uscendo di scena agli ottavi di finale di Champions League nella stagione 2023-2024. Makkelie sarà coadiuvato dai guardalinee Steegstra e De Vries; quarto ufficiale Lindhout. Al Var ci sarà Kwiatkowski, l’assistente al Var è Salisbury.