Pagelle Napoli-Sporting 2-1: riscatto De Bruyne, Hojlund è un cecchino. Follia Politano, crisi McTominay

Il Napoli centra la prima vittoria in Champions League, superando non senza brividi lo Sporting. Al Maradona brillano le stelle di De Bruyne e Hojlund. Il belga si riscatta dopo Milano confezionando due assist fantastici, il danese timbra due volte il cartellino. Ma ci sono anche due note stonate: il rigore causato da Politano nella notte in cui indossa la fascia da capitano e la prestazione negativa di McTominay.
- Napoli-Sporting: riscatto De Bruyne
- Politano, fatale ingenuità: rigore regalat0
- KDB-Hojlund: Napoli formato Manchester
- Le pagelle del Napoli
- Top e flop dello Sporting
Napoli-Sporting: riscatto De Bruyne
Per la prima al Maradona Conte sceglie Milinkovic-Savic, recupera Spinazzola in extremis e lo dirotta a destra, confermato titolare De Bruyne dopo lo strappo di San Siro. Lo Sporting si affida al gioiello Quenda, destinato al Chelsea. Partita soporifera a Fuorigrotta: il Napoli non cambia marcia, i portoghesi non corrono rischi e il match ristagna.
Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Napoli-Sporting
Al 35′, il lampo dell’uomo più atteso: De Bruyne. Anguissa recupera palla al limite dell’area azzurra, il belga prende palla, avanza saltando avversari come birilli e verticalizza per Hojlund, che fa fuori il suo marcatore e insacca alle spalle di Rui Silva.
Politano, fatale ingenuità: rigore regalat0
Un attimo di follia costa carissimo a un Napoli che sembrava essere in assoluto controllo della partita. Al 60′ Politano aggancia Araujo in area con un intervento in ritardo: Makkelie non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Suarez, che non sbaglia.
Tutto da rifare. Conte cambia: dentro Noa Lang e Neres, fuori un irriconoscibile McTominay e Politano.
KDB-Hojlund: Napoli formato Manchester
Manchester-Napoli, filo diretto. Al 79′ ancora la premiata ditta De Bruyne, ex City, e Hojlund, ex United. Il belga lascia partire un cross teso dalla sinistra su cui s’avventa di testa il danese, che anticipa Rui Silva, 2-1.
Il Maradona esplode. Poi Conte richiama in panchina KDB, che questa volta stringe la mano a tutti. Finisce 2-1 con paratona di Milinkovic-Savic in pieno recupero: primi 3 punti in Champions per i campioni d’Italia.
Le pagelle del Napoli
- Milinkovic-Savic 7: L’ex Toro vince il ballottaggio con Meret: non riesce a intercettare il rigore di Suarez, ma nel finale compie un miracolo.
- Spinazzola 6,5: Recuperato in extremis e per giunta costretto a giocare sulla destra per sopperire all’assenza dello squalificato Di Lorenzo, Spina dimostra che sta vivendo una seconda giovinezza.
- Beukema 6,5: L’olandese si fa valere, lavorando benissimo con Juan Jesus.
- Juan Jesus 7: Dà vita a un gran duello con Ioannidis. E se lo aggiudica con esperienza e personalità.
- Gutierrez 5,5: In un paio di circostanze sbanda quando viene attaccato (dall’81’ Olivera: sv).
- Lobotka 5,5: Prestazione opaca dello slovacco, altro giocatore forse ridimensionato dalla presenza in campo di De Bruyne. Che un po’ gli ruba scena e lavoro.
- Politano 4,5: Prova a onorare la fascia da capitano con un guizzo che avrebbe meritato epilogo diverso. Ma rovina la sua serata speciale regalando un rigore agli avversari (dal 69′ Neres: sv).
- Anguissa 6,5: Dal suo provvidenziale recupero nasce l’azione firmata KDB che cambia la storia del match.
- De Bruyne 8: Il riscatto di King Kev. Per sbloccare la partita serviva solo la giocata di un fuoriclasse ed è proprio quello che è successo. Percussione da urlo, assist da favola per Hojlund e caso San Siro stra-chiuso. Per ribadire il concetto, si ripete servendo al danese ex United il cioccolatino del 2-1 (dall’81’ Gilmour: sv).
- McTominay 5: Ancora una volta in ombra, lo scozzese. Where’s Scott? (dal 69′ Noa Lang: 5,5).
- Hojlund 8: Quando viene innescato in velocità non ce n’è per nessuno. Lo ha dimostrato a Firenze, lo ha confermato in Champions. E segna pure di testa. Due gol che fanno bene al morale, ma soprattutto al Napoli (dall’89’ Lucca: sv).
Top e flop dello Sporting
- Luis Suarez 6,5: Freddo, glaciale dagli undici metri.
- Rui Silva 5: Nega il raddoppio a Politano con un balzo felino, ma poi esce a vuoto regala il nuovo vantaggio al Napoli.
- Gonçalo Inácio 5: Varrà pure più di 40 milioni, ma Hojlund lo brucia e Politano lo salta secco.