Napoli-Sporting, scontri fra tifosi in pieno centro: ferito un portoghese, sei napoletani in stato di fermo

Disordini in alcune vie del centro cittadino, si sono fronteggiati gruppi di una trentina di persone: un uomo ha estratto una pistola, la Questura ha chiarito che si trattava di un agente

Brutte immagini che non dovrebbero mai vedersi, e che ogni tanto purtroppo si ripropongono all’attenzione dei media. Questa volta le bad news vengono da Napoli, per alcuni scontri che ci sono stati in città tra i supporters locali e i tifosi dello Sporting Fc arrivati da Lisbona.

Napoli-Sporting ad alta tensione

Risultato, un supporter lusitano rimasto ferito in maniera non grave e trasportato al Cto in codice giallo, e due napoletani arrestati. Il contatto tra i due gruppi, come testimoniato da molti video subito diventati virali in rete, è avvenuto nella zona di via Melisurgo, tra via Marina e piazza Municipio, dunque zona centrale della città. Nei tafferugli, che hanno visto coinvolti una trentina di ultras per parte, sono volate sedie e diversi tifosi sono venuti alle mani. Le scene sono state riprese dai telefoni di molti abitanti della zona. Solo l’intervento della polizia ha fatto sì che la rissa non degenerasse.

Il chiarimento della Questura

Nei video comparsi sui social si vede anche un uomo che impugna una pistola, fatto che viene commentato da una delle persone affacciate alle finestre: dalla Questura di Napoli è poi arrivata la precisazione che l’uomo nei filmati era un agente in borghese in servizio che ha estratto l’arma a scopo intimidatorio per disperdere i facinorosi. Nessun colpo di pistola è stato esploso durante gli scontri. Sarebbero sei i napoletani la cui posizione in questo momento è al vaglio degli inquirenti.

Le parole del Prefetto di Napoli

“Non riuscirò mai a capire per quale motivo le competizioni sportive debbano diventare occasioni di scontro di una parte delle tifoserie: la violenza non sarà mai tollerata. Le gare devono essere esclusivamente occasioni di confronto e di scambio”. Lo dice il prefetto di Napoli, Michele di Bari, commentando quanto accaduto alla vigilia della partita Napoli-Sporting Fc di Champions League in programma in serata allo stadio Maradona. Partita che il Napoli avrà necessità di vincere dopo la sconfitta nella prima partita contro il Manchester City.

Aggressioni in via Marina

“Anche in questa occasione voglio esprimere il mio apprezzamento per quanto fatto dalle forze dell’ordine che hanno tenuto la situazione sotto controllo”, prosegue lanciando un appello a tutti ad evitare atti di violenza e ribadendo che certamente “i fomentatori saranno individuati, denunciati e puniti”. Nelle immagini si vede anche l’aggressione ad una persona in scooter su via Marina, mezzo che è rimasto semidistrutto, mentre anche alcune auto in sosta sono state danneggiate nella zona di via Melisurgo. Lo stadio in vista della partita di stasera sarà naturalmente presidiato dalle forze dell’ordine.

Come Napoli-Eintracht Francoforte

Un clima rovente che ha ricordato quanto accaduto due anni fa proprio a Napoli con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, che sarà nuovamente avversario degli azzurri in questa Champions League: infatti molto probabilmente verrà vietata la trasferta ai tifosi tedeschi.