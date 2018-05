Napoli, spunta il nome di Manolas

Dopo aver risolto la questione allenatore, con l'arrivo di Ancelotti, il Napoli si sta attivando per allestire una rosa competitiva. Dovesse partire un big, nel caso specifico Koulibaly, il club azzurro avrebbe già pronto il sostituto.

Il nome giusto sarebbe quello di Manolas. Il 26enne difensore in forza alla Roma può essere acquistato pagando la clausola rescissoria pari a 38 milioni di euro. Da ricordare che il Napoli quota Koulibaly non meno di 60 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2021).

