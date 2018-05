Napoli, indizio su Mario Balotelli

Mario Balotelli ed il Napoli, un interesse mai nascosto, un’amore mai nato, questa però potrebbe essere la volta buona.

L’indizio di mercato proviene da Twitter, dove Balotelli è l’unico giocatore che non fa parte e non ha mai militato nel club azzurro ad avere il follow ufficiale della società: un caso unico, o forse non è un caso.

I profili seguiti dal Napoli sul social network sono 98 tra cui squadre di Serie A, atleti attualmente in forza alla società azzurra, ex giocatori ed alcuni personaggi del mondo dello sport non calcistico come Nico Rosberg.

Non è nuovo l’interesse dei partenopei nei confronti dell’attaccante bresciano, innamorato della città campana, dove del resto è nata e vive sua figlia Pia.

Il matrimonio tra il giocatore e il club di De Laurentiis non si è mai concretizzato finora a causa degli elevati costi di un eventuale trattativa.

Ma ora che Balotelli è svincolato potrebbe essere l’occasione giusta per far si che le strade dell’attaccante bresciano e del Napoli possano incontrarsi: una situazione agevolata anche dall’arrivo di Ancelotti, allenatore con il carattere e l’esperienza giusta per gestire Mario.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 15:20