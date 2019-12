Napoli su Gennaro Gattuso, si intromette Rocco Commisso

Il futuro di Gennaro Gattuso non è affatto scontato. Se fino a qualche settimana fa l'approdo alla Fiorentina era quasi certo, ora c'è l'ipotesi Napoli.

Ai microfoni di Rai 2, Rocco Commisso ha però strizzato l'occhio all'ex allenatore del Milan: "E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai. Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia".

Secondo le indiscrezioni in arrivo dal Vesuvio, lo spogliatoio del Napoli è spaccato in quattro. I senatori in rivolta, i mediatori, gli scontenti e i giovani, più concilianti con il tecnico, che sembra avere comunque le ore contate. Nell'immediato futuro, Ancelotti potrà resistere solo in caso di vittoria a Udine e conquistando la qualificazione agli ottavi di Champions.

"Non ho deciso nulla, sarebbe un errore decidere ora – aveva dichiarato De Laurentiis -. Con Ancelotti potremmo avere dei problemi sulla metodologia del lavoro, che in altri posti non riscontrava, poiché i fuoriclasse come Cristiano Ronaldo riuscivano ad allenarsi anche da soli. Mentre da noi, forse, serve un metodo di lavoro più scolastico rispetto ad altri posti. Ma lui ha vinto ovunque, quindi mi fido del suo lavoro. Abbiamo una stagione in corso, la squadra deve tornare a lavorare con serenità".

Gattuso è un vero e proprio pallino di De Laurentiis: le sue abilità nel tenere insieme uno spogliatoio decisamente agitato e il suo carisma gli hanno permesso di scalare la classifica di gradimento del presidente dei partenopei che pare esser deciso ad ingaggiarlo.

Qualora dovesse spuntarla la Fiorentina, sulla panchina degli azzurri potrebbe sedersi uno tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. L'ex tecnico dell'Inter sarebbe la soluzione più gradita dopo 'Ringhio', ma ha il problema della buonuscita elevata che chiede al club nerazzurro. Un nome a sorpresa è quello di Cesare Prandelli.



