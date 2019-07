Napoli su Pepe, l'agente conferma

In attesa che si sblocchi l'affare James Rodriguez, il Napoli si concentra su altre piste.

Una delle piste più concrete è quella che porta a Pepe, come ha confermato il suo agente al Corriere dello Sport: "Abbiamo contatti in Italia, è vero, e Nicolas è aperto a tutto: sceglieremo la migliore soluzione per lui".

Il club di De Laurentiis starebbe pensando di convincere il Lille con un'offerta da 60 milioni di euro più il cartellino di Ounas.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 15:13