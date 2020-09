Napoli, sui social i tifosi si aggrappano a una speranza

I tifosi del Napoli si aggrappano a una speranza. Il mercato della squadra del presidente De Laurentiis non è stato di certo secondo le aspettative dei tifosi, ma l’esordio di Parma ha comunque offerto delle prospettive incoraggianti per il futuro. Ora però i tifosi chiedono alla società di fare di tutto pur di trattenere Kalidou Koulibaly, e bloccare una sua eventuale cessione al Manchester City.

Il giocatore senegalese è stato tra i migliori in campo nella sfida del Tardini dimostrando una grande intesa con il compagno di reparto Manolas, e facendo vedere di poter essere un elemento non solo prezioso, ma anche fondamentale per la squadra di Gattuso.

Le notizie di mercato

Sui social continuano a imperversare le notizie di mercato. Il Manchester City sarebbe ancora sulle tracce del giocatore ma al momento non è ancora arrivata l’offerta in grado di convincere il presidente del Napoli. Il City, da parte sua, sta anche cercando di cautelarsi. La difficoltà di arrivare a KK, ha lasciato la squadra di Guardiola con la possibilità di dover cercare un’alternativa in Koundè del Siviglia.

La reazione dei tifosi del Napoli

In un mercato in cui i prezzi dei cartellini sono andati al ribasso rispetto alle passati stagioni, i tifosi del Napoli chiedono con forza alla società di riuscire a trattenere il giocatore: “Per me la squadra va già bene così – scrive Raffaele – manca giusto la ciliegina sulla torta. Se rinnova Koulibaly e aggiungiamo Karbownik, la difesa è perfetta, poi un centrocampista che unisca quantità e qualità anche non un top player, allora è perfetta tutta la squadra”.

Ma c’è anche chi va controcorrente e ritiene una cessione del difensore funzionale alla possibilità di migliorare il Napoli sia nel presente che nel futuro: “Sarò controcorrente ma Koulibaly deve essere ceduto. Grande difensore ma il Napoli si sostiene sulle plusvalenze ed è fondamentale per noi vendere al momento giusto”.

SPORTEVAI | 21-09-2020 08:45