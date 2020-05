Napoli sul fenomeno dalla Ligue 1: tifosi scettici

Il rinnovo ormai dietro l’angolo di Dries Mertens permette al Napoli di programmare con maggiore tranquillità il proprio futuro e in particolare quello del settore d’attacco. In particolare, sapendo che il belga rimarrà in azzurro, Aurelio De Laurentiis e il d.s. Cristiano Giuntoli possono affrontare con maggiore tranquillità la questione del rinnovo di Arkadiusz Milik: il Napoli ha da tempo presentato la sua offerta al polacco, che non pare intenzionato ad accettare.

Il fenomeno Osimhen possibile rimpiazzo di Milik

Per questo motivo, Milik potrebbe finire sul mercato e il Napoli lavora per trovare un sostituto. Sportitalia ha lanciato ieri la notizia di un forte interessamento per Viktor Osimhen, centravanti nigeriano classe ’98 del Lille che vanta però anche esperienze in Bundesliga – arrivò giovanissimo al Wolfsburg – e in Belgio, al Charleroi.

Osimhen è esploso in questa stagione in Ligue 1, segnando prima della sosta ben 13 reti in campionato, accompagnati da 2 centri nel girone di Champions League contro Chelsea e Valencia. Giovane, tecnico, velocissimo: Osimhen è considerato da diversi osservatori internazionali un potenziale craque, motivo che spiega anche l’alta valutazione data dal Lille, che non vorrebbe cederlo per meno di 45 milioni di euro.

Napoletani divisi sul talento nigeriano

Il Napoli lo stima, ma ancora non ha avviato una trattativa. Intanto i tifosi si dividono sulla bontà dell’eventuale acquisto di Osimhen. “Buon attaccante, ma mi sembra troppo costoso per un Napoli che non giocherà la Champions”, scrive Aiden su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro.

Maurizio vota sì a Osimhen: “Ha 21 anni ed è un fenomeno, c’è il rischio che deluda come Pepé all’Arsenal, ma non possiamo andare su profili già affermati perché conosciamo il target di ADL”. Alessio è entusiasta: “Visto alcuni filmati! Fortissimo! Un nuovo Mbappé”.

Ma altri tifosi non si mostrano altrettanto convinti. “Meglio Azmoun”, scrive Cristofer citando l’iraniano dello Zenit, che sembra essere un altro obiettivo azzurro.

“Dal Lille solo pacchi sicuri… visti Pepé e Leao?”, aggiunge Luc, ricordando due attaccanti ceduti la scorsa estate dal club francese che non hanno rispettato le attese. Infine Peppe ricorda che il Napoli ha già il rimpiazzo di Milik: “Se va via Arek c’è Petagna”.

