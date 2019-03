Napoli sul velluto. Ancelotti vede i quarti di Europa League

Il Napoli vince 3-0 e ha un piede e mezzo nei quarti di finale di Europa League.

Primo tempo al limite della perfezione per i partenopei che trovano subito il vantaggio con Milik al decimo: il polacco mette a segno il suo primo gol europeo in stagione su assist di Mertens, il polacco salta il portiere avversario e deposita in rete.

Gli azzurri continuano a spingere ma Maksimovic si fa strappare palla al limite dell’area da Wolf, la sfera arriva a Daka che supera Meret e deposita in rete. Per fortuna del difensore del Napoli l’attaccante numero 20 del Salisburgo si trova in posizione di fuorigioco sul tocco del compagno.

Lo spavento spinge il Napoli che trova il raddoppio con Fabian Ruiz al suo primo gol in Europa in carriera: Callejon alza la sfera per lo spagnolo che dal limite lascia partire un sinistro al volo che batte Walke.

I ritmi calano vistosamente con la squadra di Ancelotti che tira il fiato e rischiano poco sulle offensive degli austriaci.

L’unica nota negativa per i padroni di casa è l’ammonizione di Koulibaly al 26esimo. Il difensore era diffidato e salterà quindi la gara di ritorno.

Gli ospiti partono meglio nella ripresa con Dabbur che conclude in porta, trovando Meret attento e pronto a respingere con i piedi.

La risposta del Napoli è affidata a Mertens che spreca un’ottima sponda di Milik, il belga a tu per tu con Walke gli calcia addosso.

Al 58esimo il Napoli cala il tris: Mario Rui arriva al cross per Mertens, il belga non ci arriva, ma Onguenè di testa batte il proprio portiere per anticipare Milik.

La reazione degli ospiti è immediata. Junuzovic ci prova da fuori, ma Meret è attento e devia sopra la traversa.

Callejon va vicinissimo al poker, ma Ramalho salva i suoi con un intervento sulla linea.

I ritmi calano con il Napoli che tira i remi in barca e rischia sulla girata di Gulbrandsen che finisce sul palo a Meret battuto.

Nel finale il Salisburgo sfiora il gol della bandierina sulla propria strada trova un ottimo Meret, soprattutto sul solito Gulbrandsen.

